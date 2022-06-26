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Воспитанник Челси и Арсенала перешел в Кристал Пэлас

Англия
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В прошедшем сезоне Малколм Эбиовеи играл за Дерби Каунти

Воспитанник Челси и Арсенала перешел в Кристал Пэлас

Фото: The Athletic

UA-Футбол
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Лондонский "Кристал Пэлас" объявил о подписании контракта с экс-игроком "Дерби Каунти" Малколмом Эбиовеи. Как сообщается, игрок перешел в клуб АПЛ на правах свободного агента после окончания однолетнего контракта с "Дерби".

Эбиовеи является воспитанником систем "Челси", где он занимался до 2015 год, "Арсенала", гле он пробыл с 2015 по 2020 годы, и "Рэйнджерс", которую он покинул летом 2021 года и перешел в "Дерби".

За "Каунти" Малколм отыграл 16 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Это были дебютные игры англичанина на профессиональном уровне – до этого он играл лишь в молодежных турнирах.

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В статье: Дерби Каунти Кристал Пэлас (Лондон)
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