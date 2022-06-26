Воспитанник Челси и Арсенала перешел в Кристал Пэлас

Лондонский "Кристал Пэлас" объявил о подписании контракта с экс-игроком "Дерби Каунти" Малколмом Эбиовеи. Как сообщается, игрок перешел в клуб АПЛ на правах свободного агента после окончания однолетнего контракта с "Дерби".

Эбиовеи является воспитанником систем "Челси", где он занимался до 2015 год, "Арсенала", гле он пробыл с 2015 по 2020 годы, и "Рэйнджерс", которую он покинул летом 2021 года и перешел в "Дерби".

За "Каунти" Малколм отыграл 16 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Это были дебютные игры англичанина на профессиональном уровне – до этого он играл лишь в молодежных турнирах.