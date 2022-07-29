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Кто из известных футболистов играл за Эвертон? Квиз
Хватит трех минут?
Сегодня, 29 июля, киевское "Динамо" проведет благотворительный матч против "Эвертона". Поединок пройдет на домашней арене "ирисок" "Гудисон Парк".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Эвертона". У вас есть три минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Ливерпуля.
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