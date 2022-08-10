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Официально: Фулхэм подписал защитника Диопа из Вест Хэма

Англия
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Новичок усиляется опытным фуллбеком

Официально: Фулхэм подписал защитника Диопа из Вест Хэма

Фото: https://www.fulhamfc.com/

Новина українською

"Фулхэм" объявил о подписании центрального защитника "Вест Хэма" Исса Диопа. Сумма сделки – 15 миллионов фунтов + бонусная часть.

25-летний француз поставил подпись под соглашением рассчитанным на 5 лет.

В прошлом сезоне Диоп провел за "Вест Хэм" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 10 миллионов евро.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Исса Диоп
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Источник:
fulhamfc.com

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