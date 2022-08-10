Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Фулхэм подписал защитника Диопа из Вест Хэма
Новичок усиляется опытным фуллбеком
Фото: https://www.fulhamfc.com/
"Фулхэм" объявил о подписании центрального защитника "Вест Хэма" Исса Диопа. Сумма сделки – 15 миллионов фунтов + бонусная часть.
25-летний француз поставил подпись под соглашением рассчитанным на 5 лет.
В прошлом сезоне Диоп провел за "Вест Хэм" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает центрбека в 10 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fulhamfc.com
Популярное сейчас
- Новичок Серии А подписал экс-футболиста Динамо
- Первая победа Йовичевича. Шахтер одолел команду из Саудовской Аравии
- Выиграл ЧМ для Германии, попал в ад, но вернулся и сыграет против Реала. История Марио Гетце
- Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти