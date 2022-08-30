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Фулхэм ведет переговоры по защитнику ПСЖ

Англия
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Сможет проявить себя в АПЛ?

Фулхэм ведет переговоры по защитнику ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Фулхэм" хочет подписать крайнего защитника "ПСЖ" Левена Кюрзаву, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают полноценный трансфер, а не аренду.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта. Также сегодня, 30 августа, были позитивные контакты между французской и английской сторонами.

Кюрзава перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2015 году за 25 миллионов евро. В столичном клубе француз провел 153 матча, забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.

В прошлом сезоне 29-летний фуллбек провел всего 9 минут за "ПСЖ" в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает француза в 5 миллионов евро.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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