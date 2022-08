Фулхэм ведет переговоры по защитнику ПСЖ

"Фулхэм" хочет подписать крайнего защитника "ПСЖ" Левена Кюрзаву, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают полноценный трансфер, а не аренду.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта. Также сегодня, 30 августа, были позитивные контакты между французской и английской сторонами.

Deal progressing between Fulham and PSG for Laywin Kurzawa. Official bid submitted and talks advanced for permanent move. ????⚪️⚫️ #Fulham



Personal terms are already agreed, positive contacts today.