Фулхэм ведет переговоры по защитнику ПСЖ

"Фулхэм" хочет подписать крайнего защитника "ПСЖ" Левена Кюрзаву, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают полноценный трансфер, а не аренду.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта. Также сегодня, 30 августа, были позитивные контакты между французской и английской сторонами.

Deal progressing between Fulham and PSG for Laywin Kurzawa. Official bid submitted and talks advanced for permanent move. ????⚪️⚫️ #Fulham



Personal terms are already agreed, positive contacts today. pic.twitter.com/vGZsCmKk03 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

Кюрзава перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2015 году за 25 миллионов евро. В столичном клубе француз провел 153 матча, забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.

В прошлом сезоне 29-летний фуллбек провел всего 9 минут за "ПСЖ" в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает француза в 5 миллионов евро.