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Фулхэм ведет переговоры по защитнику ПСЖ
Сможет проявить себя в АПЛ?
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Фулхэм" хочет подписать крайнего защитника "ПСЖ" Левена Кюрзаву, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают полноценный трансфер, а не аренду.
Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта. Также сегодня, 30 августа, были позитивные контакты между французской и английской сторонами.
Deal progressing between Fulham and PSG for Laywin Kurzawa. Official bid submitted and talks advanced for permanent move. ????⚪️⚫️ #Fulham— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Personal terms are already agreed, positive contacts today. pic.twitter.com/vGZsCmKk03
Кюрзава перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2015 году за 25 миллионов евро. В столичном клубе француз провел 153 матча, забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.
В прошлом сезоне 29-летний фуллбек провел всего 9 минут за "ПСЖ" в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает француза в 5 миллионов евро.
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