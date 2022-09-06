Кассано: Холанд не особенный игрок. Я считаю Альвареса намного более сильным футболистом

Бывший нападающий "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано считает, что Эрлинг Холанд не самый сильный нападающий в "Манчестер Сити". " В нем я вижу Адриано времен "Интера", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Я считаю Хулиана Альвареса намного более сильным игроком. Холанд забьет 90 голов, он очень силен, гораздо лучше Лукаку. Однако Альварес более мастеровитый футболист, чем Эрлинг. Холанд не особенный игрок. В нем я вижу Адриано времен "Интера", есть что-то и от Вьери", – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Норвежец забил 10 голов за 6 матчей в "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. Альварес в 4 матчах Премьер-лиги и ещё гол в Суперкубке Англии.