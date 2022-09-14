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Тренер Майнца в шорт-листе претендентов на место Поттера в Брайтоне

Англия
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Третий после де Дзерби и тренера Буде-Глимт

Тренер Майнца в шорт-листе претендентов на место Поттера в Брайтоне

Фото: twitter.com/1FSVMainz05

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"Брайтон" рассматривает возможность подписания главного тренера "Майнца" Бо Свенссона на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера, сообщает GGFN со ссылкой на The Athletic. В прошлом сезоне клуб датчанина занял в Бундеслиге 8 место.

Сейчас "Майнц" занимает 6 место в чемпионате. В 6 турах Бундеслиги команда Свенссона набрала 10 очков с 3 победами, ничьей и 2 поражениями.

Он возглавляет клуб с января 2021-го. При нем "Майнц" провел 63 матча. Клуб набирает в среднем 1,56 очков за матч.

Напомним, что также в шорт-листе "Брайтона" находятся роберто Де Дзерби и главный тренер "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен.

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В статье: Майнц Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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Источник:
getfootballnewsgermany.com

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