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Тренер Майнца в шорт-листе претендентов на место Поттера в Брайтоне
Третий после де Дзерби и тренера Буде-Глимт
Фото: twitter.com/1FSVMainz05
"Брайтон" рассматривает возможность подписания главного тренера "Майнца" Бо Свенссона на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера, сообщает GGFN со ссылкой на The Athletic. В прошлом сезоне клуб датчанина занял в Бундеслиге 8 место.
Сейчас "Майнц" занимает 6 место в чемпионате. В 6 турах Бундеслиги команда Свенссона набрала 10 очков с 3 победами, ничьей и 2 поражениями.
Он возглавляет клуб с января 2021-го. При нем "Майнц" провел 63 матча. Клуб набирает в среднем 1,56 очков за матч.
Напомним, что также в шорт-листе "Брайтона" находятся роберто Де Дзерби и главный тренер "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен.
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