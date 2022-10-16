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Клопп: Хочу, чтобы Гвардиола взял творческий отпуск на четыре года

Англия
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Чтобы не было конкурентов в АПЛ?

Клопп: Хочу, чтобы Гвардиола взял творческий отпуск на четыре года

Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел бы, чтобы Пеп Гвардиола взял отпуск на 4 года:

– У Гвардиолы летом заканчивается контракт. Вы бы хотели, чтобы он остался в "Манчестер Сити"?

– Нет, я бы предпочел, чтобы Пеп взял творческий отпуск на четыре года. Да, сто процентов. Вообще, я бы предпочел, чтобы и последние четыре года он был в отпуске. Ладно, честно говоря, это шутка.

Я не знаю, как часто мне приходится это говорить, а может, и не приходится, но я считаю, что он лучший тренер в мире. Он доказывает это все время, каждый день. Я не могу не уважать то, что делает Пеп, это абсолютно выдающееся зрелище, – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
This Is Anfield

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