АПЛ. Эвертон - Кристал Пэлас 3:0. Калверт-Льюин наконец-то вернулся, хорошая игра Миколенко

“Эвертон” в третий раз побеждает в чемпионате 2022/23 и немного выравнивает свое турнирное положение. “Ириски” проиграли три подряд игры, не выполнив ни одного удара в створ в двух последних матчах, но сегодня команда Фрэнка Лэмпарда сыграла на качественно другом уровне и заслуженно взяла три очка в поединке с “Кристал Пэлас”.

После матча с “Ньюкаслом” ряд обозревателей требовали от Лэмпарда сделать встряску в составе. Но тренер “Эвертона” следует своей логике и все футболисты, выходившие на старте на “Сент-Джеймс Парк” сохранили свое место в основе. Однако совсем без изменений не обошлось. Главное из них – Алекс Ивоби действовал выше, на позиции десятки, а Амаду Онана и Идрисса Гуйе составили пару пивотов.

Это небольшое вмешательство заметно подействовало на игру “Эвертона” в атаке. Калверт-Льюин был более вовлечен в игре, получая передачи не только от Ивоби, но и вингеров. Онана и Гейе выиграли центр поля, не в последнюю очередь из-за отсутствия в составе гостей основного опорника Шейка Дукуре. Благодаря контролю игры, у “Эвертона” появилась возможность активнее использовать в атаке фулбеков Миколенко и Коулмена и один из голов в ворота “Пэлас” был забил при прямом участии украинца.

“Эвертон” быстро открыл счет. Калверт-Льюин без фола отобрал мяч из-за спины у Миливоевича, побежал в штрафную, и там, получив мяч от Ивоби, легко сбросил с плеч Гэхи и точно пробил по воротам. 25-летний форвард забил первый гол в сезоне, и что важно – на глазах у главного тренера сборной Гарета Саутгейта.

У “Пэлас” в первом тайме не было выходов в атаку. Слабый матч провел лидер “орлов” Уилфрид Заха, ничего не получалось у Эзе, Эдуара, Айю и Олисе.

В перерыве, однако, Патрику Виейра удалось внести какие-то коррективы в игру своей команды. “Пэлас” создал два полушанса. Сначала Олисе пробил прямо в руки Пикфорда из хорошей позиции, а перед этим Коулмэн на грани фола забрал мяч в штрафной у Заха.

Хорошие 15 минут “Пэлас” были прерваны вторым голом "ирисок". “Эвертон” быстро вышел в атаку после потери гостей, Калверт-Льюин, Ивоби и Онана в одно касание разыграли комбинацию, а на фланге без опеки остался Миколенко и именно украинец пробил по воротам, Гуаита отбил мяч перед собой, и его в ворота добил Гордон.

“Пэлас” больше в игре не возвращался, у команд была небольшая потасовка, которая привела к четырем желтым карточкам, а затем свой первый гол в официальном матче за “Эвертон” забил Дуайт Макнил, воспользовавшись еще одним голевым пасом Ивоби.

3:0 – за исключением 10-15 минут на старте второго тайма “Эвертон” полностью контролировал игру, команда Лэмпарда наиграла на три гола и абсолютно заслуженно победила.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Кристал Пэлас” 3:0

Голы: Калверт-Льюин 11, Гордон 62, Макнил 84

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Онана (Гарнер 78), Гейе (Дэвис 86) – Грэй (Макнил 73), Ивоби, Гордон (Дукуре 86) – Калверт-Льюин (Мопе 78)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Миливоевич (Шлупп 62) – Олисе (Матета 62), Айю (Эбиовеи 75), Эзе, Заха – Эдуар

Предупреждения: Тарковски 68, Грэй 70, Гарнер 90+2 – Заха 68, Гэхи 68, Шлупп 68, Матета 80