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Ман Сити установил антирекорд по минутам без забитых голов под руководством Гвардиолы
И эту серию, конечно же, прервал Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" впервые под руководством Хосепа Гвардиолы не забивал 227 минут. Это антирекорд за весь период работы испанского наставника в Англии.
В матче 8 октября против "Саутгемптона" "горожане" положили точку своим голам на 65-й минуте усилиями Холанда. До финального свистка они не забивали, а потом еще и не отмечались в поединках с “Копенгагеном” и “Ливерпулем”.
"Размочить" ворота соперников удалось только в сегодняшней встрече против "Брайтона" – тот же Холанд на 22-й минуте открыл счет в поединке.
Предыдущая такая отрицательная серия длилась 192 минуты и случилась в марте этого года.
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