Ман Сити установил антирекорд по минутам без забитых голов под руководством Гвардиолы

"Манчестер Сити" впервые под руководством Хосепа Гвардиолы не забивал 227 минут. Это антирекорд за весь период работы испанского наставника в Англии.

В матче 8 октября против "Саутгемптона" "горожане" положили точку своим голам на 65-й минуте усилиями Холанда. До финального свистка они не забивали, а потом еще и не отмечались в поединках с “Копенгагеном” и “Ливерпулем”.

"Размочить" ворота соперников удалось только в сегодняшней встрече против "Брайтона" – тот же Холанд на 22-й минуте открыл счет в поединке.

Предыдущая такая отрицательная серия длилась 192 минуты и случилась в марте этого года.