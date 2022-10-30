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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Идеальный гол в неидеальной игре

Англия
(1 голосов)

Юнайтед берет три очка благодаря мячу Рашфорда 

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Идеальный гол в неидеальной игре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Манчестер “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Рашфорд 38

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Магуайр, Далот – Эриксен (Фред 79), Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Эланга (Мактомини 61) – Роналду

“Вест Хэм”: Фабианский (Ареоля 46) – Крессуэлл, Зума, Доусон, Керер – Райс, Соучек – Бенрахма, Даунз (Форнальс 77), Боуэн – Скамакка (Антонио 57)

Предупреждения: Фернандеш 90 – Скамакка 36, Соучек 72, Керер 78

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В статье: Криштиану Роналду Дэвид Мойес Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 20:08
де хеа просто тащил всё, что можно и нельзя!
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