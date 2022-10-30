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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Идеальный гол в неидеальной игре
Юнайтед берет три очка благодаря мячу Рашфорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Манчестер “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 1:0
Гол: Рашфорд 38
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Магуайр, Далот – Эриксен (Фред 79), Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Эланга (Мактомини 61) – Роналду
“Вест Хэм”: Фабианский (Ареоля 46) – Крессуэлл, Зума, Доусон, Керер – Райс, Соучек – Бенрахма, Даунз (Форнальс 77), Боуэн – Скамакка (Антонио 57)
Предупреждения: Фернандеш 90 – Скамакка 36, Соучек 72, Керер 78
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