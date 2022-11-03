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Ибрагимович о Холанде: Он напоминает Индзаги, Трезеге, Вьери. Сможет ли он стать лучше, зависит от эго Гвардиолы

Англия
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Швед рассуждает о перспективах Эрлинга

Ибрагимович о Холанде: Он напоминает Индзаги, Трезеге, Вьери. Сможет ли он стать лучше, зависит от эго Гвардиолы

Новина українською

Златан Ибрагимович в интервью ответил на вопрос об Эрлинге Холанде.

"Он очень умный игрок. Он не делает того, на что не способен. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, а ждет перед воротами, чтобы все решить.

Он напоминает мне таких игроков, как Индзаги, Трезеге, Бобо Вьери. Это новая версия этих игроков.

Сможет ли Гвардиола заставить его прогрессировать дальше? Это зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему стать больше, чем он сам, или нет", – приводит слова нападающий "Милана" Foot Mercato.

Златан работал один сезон с Пепом Гвардиолой в "Барселоне". Сейчас шавед восстанавливается после операции на колене.

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В статье: Златан Ибрагимович Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
footmercato.net

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