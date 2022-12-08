На Гарначо из Манчестер Юнайтед появился топовый претендент

Вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо нравится мадридский "Реал", сообщает Relevo. В клубе также бдительно следят за ситуацией вокруг игрока.

Контракт вингера истекает летом 2024-го. "Манчестер Юнайтед" хочет продлить 18-летнего аргентинца, но "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.

Напомним, что Гарначо уже вызывался в сборную Аргентины. Также вингер забил несаколько решающих мячей за "Юнайтед" перед паузой на чемпионат мира. Он стал лучшим игроком "Юнайтед" в ноябре.

В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.