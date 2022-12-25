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А Мудрика куда? Продление контракта Арсенала с вингером находится на финальной стадии

Англия
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Долгосрочное соглашение потенциального конкурента украинца

А Мудрика куда? Продление контракта Арсенала с вингером находится на финальной стадии

фото - Getty Images

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Лондонский "Арсенал" и вингер Габриэль Мартинелли продвинулись на шаг вперед в переговорах по продлению контракта. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Стороны еще ничего не подписали, но уже находятся на финальной стадии согласования нового соглашения.

Помимо продления контракта бразильца среди приоритетных планов "Арсенала" есть переподписание соглашений с Букайо Сака и Уильямом Салиба.

Отметим, что текущий контракт Мартинелли действителен до лета 2024-го года.

Напомним, что СМИ активно сватают в "Арсенал" конкурента бразильского вингера Михаила Мудрика.

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В статье: Арсенал (Лондон) Михаил Мудрик Вильям Салиба Габриель Мартинелли Букайо Сака
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Источник:
Fabrizio Romano

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