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Клуб Чемпионшипа отправил в отставку главного тренера
Дин Смит покинул свой пост
Фото: canaries.co.uk
Дин Смит уволен с поста главного тренера "Норвич Сити". Об этом сообщает официальный сайт команды.
В понедельник "канарейки" уступили "Лутону" со счетом 1:2, после чего руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. Для команды это поражение стало вторым подряд и третьим за последние четыре игры. Его помощники также покинули клуб.
Смит тренировал "Норвич" с ноября 2021 года. До этого он также работал в "Астон Вилле".
Напомним, "Норвич Сити" расположился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 35 очков в 24 поединках. В следующем матче "канарейки" сыграют против "Рединга". Матч пройдет 30 декабря и начнется в 21:45.
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