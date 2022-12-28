Клуб Чемпионшипа отправил в отставку главного тренера

Дин Смит уволен с поста главного тренера "Норвич Сити". Об этом сообщает официальный сайт команды.

В понедельник "канарейки" уступили "Лутону" со счетом 1:2, после чего руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. Для команды это поражение стало вторым подряд и третьим за последние четыре игры. Его помощники также покинули клуб.

Смит тренировал "Норвич" с ноября 2021 года. До этого он также работал в "Астон Вилле".

Напомним, "Норвич Сити" расположился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 35 очков в 24 поединках. В следующем матче "канарейки" сыграют против "Рединга". Матч пройдет 30 декабря и начнется в 21:45.