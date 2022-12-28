  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб Чемпионшипа отправил в отставку главного тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Чемпионшипа отправил в отставку главного тренера

Англия
(1 голосов)

Дин Смит покинул свой пост

Клуб Чемпионшипа отправил в отставку главного тренера

Фото: canaries.co.uk

Новина українською

Дин Смит уволен с поста главного тренера "Норвич Сити". Об этом сообщает официальный сайт команды.

В понедельник "канарейки" уступили "Лутону" со счетом 1:2, после чего руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. Для команды это поражение стало вторым подряд и третьим за последние четыре игры. Его помощники также покинули клуб.

Смит тренировал "Норвич" с ноября 2021 года. До этого он также работал в "Астон Вилле".

Напомним, "Норвич Сити" расположился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 35 очков в 24 поединках. В следующем матче "канарейки" сыграют против "Рединга". Матч пройдет 30 декабря и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Норвич Сити Дин Смит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
canaries.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде