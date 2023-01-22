АПЛ. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Лучшая команда в чемпионате

50 очков после 19 туров – великолепный сезон “Арсенала” продолжается. Команда Микеля Артеты показала характер и интенсивность в зрелищном матче против “Манчестер Юнайтед” и заслуженно взяла три пункта.

Ранее в туре между собой встречались “Ливерпуль” и “Челси” и некогда лидеры АПЛ провели крайне блеклый матч, который был демонстрацией того, почему эти команды находятся в середине турнирной таблицы. Другое дело – “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”, сильные и достойные друг друга команды. С первых минут в игре были скорость и качество, интрига сохранялась до финального свистка.

Эрик тен Хаг решил выпустить Мактомини вместо дисквалифицированного Каземиро, центр МЮ выглядел очень легко и по задумке нидерландского тренера это проблема была должна была решаться тем, чтобы мяч просто не задерживался в средней линии.

И “Манчестер Юнайтед” удалось навязать хозяевам “баскетбольную” игру. Это был матч индивидуальных дуэлей на флангах – Уан-Биссака против Мартинелли, Шоу против Саки, и Уайт против Рашфорда.

Уайту было едва ли не сложнее всего. Маркус Рашфорд показывает фантастическую игру после возобновления клубного сезона, забивая едва ли не в каждом матче. И сегодня первый гол в поединке забил именно воспитанник МЮ. Рашфорд вместе с Шоу отобрал мяч у Сака, затем изящно обыграл Парти, сместился в центр и сильнейшим ударом в угол поразил ворота Рэмсдейла. Это было красиво.

9 - Marcus Rashford has scored nine goals in all competitions since the World Cup finished, the most of any player in Europe's big five leagues. Elite. pic.twitter.com/GxJYqhhpDL — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Но “Арсенал” не раз уже в этом сезоне отыгрывался после того, как пропускал первым, только в двух из девяти домашних матчей АПЛ команда Микеля Артета не пропустила, но при этом восемь из этих поединков закончились победой “Арсенала”.

“Арсенал” заработал угловой после неуверенных действий Уан-Биссаки, после непродолжительного розыгрыша мяч оказался у Зинченко, пас на Эдегора, еще вперед на Джаку, прострел и Нкетиа на дальней штанге опередил Уан-Биссаку.

“Юнайтед” оставался в игре. Дальний удар получился у Мактомини, но Рэмсдейл был на месте, у “Арсенала” пробивали Нкетиа и Сака, едва не отдал голевую Зинченко перед перерывом, но форвард “канониров” Нкетиа не дотянулся до мяча.

Артета видел, как непросто было Уайту и на второй тайм на поле вышел Томиясу. Кроме того, тренер “Арсенал” указал своей команде и на тактические недоработки. После перерыва хозяева больше времени уделяли контролю мячу, когда была возможность сделать дополнительный пас – они его делали, чтобы в итоге найти самые оптимальную позицию для удара.

Но первый гол после перерыва – это чистая демонстрация индивидуального класса от Саки. Воспитанник “Арсенала” получил мяч от Томиясу, и дальним ударом из-под Эриксена поразил ворота Де Хеа.

Но теперь “Юнайтед” понадобилось немного времени, чтобы сравнять счет. Рэмсдейл, несколько минутами ранее сделавший сэйв после опасного удара Рашфорда, ошибся на выходе из ворот после углового, и Лисандро Мартинес поразил пустые ворота “канониров” ударом головой.

Удар Мартинеса был последним для “Юнайтед” в игре. У гостей начала проявляться усталость, как-никак команда тен Хага провела посреди недели матч, в отличие от “Арсенала”. Все больше ощущалось и отсутствие Каземиро. В последние 20 минут матча хозяева вдавили “Юнайтед” в его штрафную, мог забивать Сака, но после рикошета от Эриксена мяч стукнулся в штангу, а де Хеа парировал выстрел Нкетии в упор.

Но “Арсенал” продолжал давить, в действиях “канониров” не было спешки или паники, они были уверены в себе. И в итоге команда Артеты добилась своего. Новичок Троссард выполнил проход через свободную зону, вовремя дал пас Зинченко, украинец прострел в штрафную, в точке 11 метров сошлись Фред и Эдегор, и от бразильца мяч отлетел к Нкетиа. Офсайда не было – 3:2.

Впереди еще 19 матчей, но пока в лиге нет команды, которая демонстрировала бы такой же уверенный и зрелищный футбол, как “Арсенал”. Победы над “Челси”, “Тоттенхэмом” и “Манчестер Юнайтед” демонстрируют, что команда Артеты может преодолевать любые преграды к своему первому чемпионскому титулу за 19 лет.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Юнайтед” 3:2

Голы: Нкетиа 24, Сака 53, Нкетиа 90 – Рашфорд 17, Мартинес 59

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 46), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор (Холдинг 90+3), Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард 82)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан (Гарначо 90+3), Уан-Биссака – Мактомини, Эриксен – Рашфорд, Фернандеш, Антони (Фред 71) – Вегорст

Предупреждения: Уайт 19 – Антони 27, Шоу 83