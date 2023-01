АПЛ. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Лучшая команда в чемпионате

50 очков после 19 туров – великолепный сезон “Арсенала” продолжается. Команда Микеля Артеты показала характер и интенсивность в зрелищном матче против “Манчестер Юнайтед” и заслуженно взяла три пункта.

Ранее в туре между собой встречались “Ливерпуль” и “Челси” и некогда лидеры АПЛ провели крайне блеклый матч, который был демонстрацией того, почему эти команды находятся в середине турнирной таблицы. Другое дело – “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”, сильные и достойные друг друга команды. С первых минут в игре были скорость и качество, интрига сохранялась до финального свистка.

Эрик тен Хаг решил выпустить Мактомини вместо дисквалифицированного Каземиро, центр МЮ выглядел очень легко и по задумке нидерландского тренера это проблема была должна была решаться тем, чтобы мяч просто не задерживался в средней линии.

И “Манчестер Юнайтед” удалось навязать хозяевам “баскетбольную” игру. Это был матч индивидуальных дуэлей на флангах – Уан-Биссака против Мартинелли, Шоу против Саки, и Уайт против Рашфорда.

Уайту было едва ли не сложнее всего. Маркус Рашфорд показывает фантастическую игру после возобновления клубного сезона, забивая едва ли не в каждом матче. И сегодня первый гол в поединке забил именно воспитанник МЮ. Рашфорд вместе с Шоу отобрал мяч у Сака, затем изящно обыграл Парти, сместился в центр и сильнейшим ударом в угол поразил ворота Рэмсдейла. Это было красиво.

