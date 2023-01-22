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Гвардиола: Мы в данном положении, не потому, что у нас нет Зинченко и Жезуса
Пеп не жалеет об уходе Александра и Габриэля
Twitter FC Arsenal
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями на счет ухода из клуба Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.
"Я желаю всего лучшего Габриелю и Александру. Они фантастические люди, и они нам очень помогли. Я никогда не говорю, что какой-то игрок должен покинуть команду. Это решение клуба и футболиста.
Габриэлю стало тяжело, когда в команду пришли Мартинес и Холанд. То, что произошло с Габриэлем, это нормально. Это была хорошая сделка.
Я очень благодарен Жезусу, Стерлингу и Зинченко за то, что они сделали для нас.
Это были хорошие трансферы для клуба. Однако мы в данном положении, не потому, что у нас нет Александра и Габриэля", - поделился испанский наставник.
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