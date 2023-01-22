Гвардиола: Мы в данном положении, не потому, что у нас нет Зинченко и Жезуса

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями на счет ухода из клуба Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.

"Я желаю всего лучшего Габриелю и Александру. Они фантастические люди, и они нам очень помогли. Я никогда не говорю, что какой-то игрок должен покинуть команду. Это решение клуба и футболиста.

Габриэлю стало тяжело, когда в команду пришли Мартинес и Холанд. То, что произошло с Габриэлем, это нормально. Это была хорошая сделка.

Я очень благодарен Жезусу, Стерлингу и Зинченко за то, что они сделали для нас.

Это были хорошие трансферы для клуба. Однако мы в данном положении, не потому, что у нас нет Александра и Габриэля", - поделился испанский наставник.