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Гвардиола: Мы в данном положении, не потому, что у нас нет Зинченко и Жезуса

Англия
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(1 голосов)

Пеп не жалеет об уходе Александра и Габриэля

Гвардиола: Мы в данном положении, не потому, что у нас нет Зинченко и Жезуса

Twitter FC Arsenal

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями на счет ухода из клуба Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.

"Я желаю всего лучшего Габриелю и Александру. Они фантастические люди, и они нам очень помогли. Я никогда не говорю, что какой-то игрок должен покинуть команду. Это решение клуба и футболиста.

Габриэлю стало тяжело, когда в команду пришли Мартинес и Холанд. То, что произошло с Габриэлем, это нормально. Это была хорошая сделка.

Я очень благодарен Жезусу, Стерлингу и Зинченко за то, что они сделали для нас.

Это были хорошие трансферы для клуба. Однако мы в данном положении, не потому, что у нас нет Александра и Габриэля", - поделился испанский наставник.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола Габриэль Жезус
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Источник:
mancity.com

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.01.2023 в 21:09
Поважаю його як тренера та людину!Нашим "нитикам" - тренерам багатьом треба повчитися....
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0
0
download1 (huyersk)
22.01.2023 в 20:56
Ех, слабо, Пепе, зізнатися! Розумію!
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