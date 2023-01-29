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Брайтон хочет 100 миллионов за трансфер Кайседо
Финансовые апетиты клуба увеличились
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" не хочет расставаться с полузащитником Мойсесом Кайседо, которым активно интересуется лондонский "Арсенал", без соответствующей компенсации. Клуб готов отпустить своего футболиста, если за него предложат около € 100 млн.
Ранее появилась информация, что "Арсенал»"предложил за игрока сборной Эквадора € 70+10 млн. Однако "бело-синие" отклонили данное предложение.
21-летний Кайседо стал игроком "Брайтона" в феврале 2021 года, перейдя из эквадорского "Индепендьенте" за € 5 млн. В нынешнем сезоне Мойсес в 21 матче во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.
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