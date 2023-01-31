Один из лидеров Челси за 12 млн фунтов переходит в Арсенал - СМИ

Полузащитник "Челси" Жоржиньо сменит один лондонский клуб на другой. Итальянец бразильского происхождения перейдет в "Арсенал". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 31-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с "канонирами". Жоржиньо подпишет контракт до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.

"Арсенал" заплатит за трансфер игрока 12 миллионов фунтов. Ключевым фактором трансфер стал Микель Артета, убедивший хавбека выбрать именно его команду.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 25 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с "Челси" заканчивается летом этого года.