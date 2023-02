АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Теперь отрыв от Арсенала три очка

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Недавно казалось, что кризис "Сити" позволил "Арсеналу" изрядно оторваться вперед на лидерской позиции, но вот снова между ними три очка разницы. Сегодня до перерыва на “Этихаде” были те подопечные Гвардиолы, которых мы привыкли видеть в последние сезоны, а во втором тайме – каковы они есть в текущем розыгрыше чемпионата.

Пеп еще стартовым составом продемонстрировал, что его команда будет только атаковать. С первых минут хозяева вышли в три защитника (не только центральных, а в целом), и этого им было достаточно – оборонялись они только во время стандартов. В то же время с помощью углового "Манчестер Сити" уже на четвертой минуте открыл счет: Родри прошил Мартинеса после подачи Мареза.

После ошибки аргентинский голкипер дважды по-настоящему спас гостей: Гюндоган не реализовал выход один на один, а обводной удар Грилиша не долетел до правой девятки. После первых получаса мощного наступления "Сити" немного обуздал свои наступательные аппетиты, но к концу тайма снова взялся за свое.

На 39-й минуте Чамберс не слишком удачно сыграл у своих ворот во время долгого заброса де Брюйне, Холанд получил мяч и прострелил на пустые Гюндогану – на этот раз немец забил. Спустя еще пять минут Грилиш заработал пенальти (подставился под фол), а Марез переиграл Мартинеса с точки.

