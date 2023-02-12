АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Теперь отрыв от Арсенала три очка

Английская Премьер-лига, 23-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Недавно казалось, что кризис "Сити" позволил "Арсеналу" изрядно оторваться вперед на лидерской позиции, но вот снова между ними три очка разницы. Сегодня до перерыва на “Этихаде” были те подопечные Гвардиолы, которых мы привыкли видеть в последние сезоны, а во втором тайме – каковы они есть в текущем розыгрыше чемпионата.

Пеп еще стартовым составом продемонстрировал, что его команда будет только атаковать. С первых минут хозяева вышли в три защитника (не только центральных, а в целом), и этого им было достаточно – оборонялись они только во время стандартов. В то же время с помощью углового "Манчестер Сити" уже на четвертой минуте открыл счет: Родри прошил Мартинеса после подачи Мареза.

После ошибки аргентинский голкипер дважды по-настоящему спас гостей: Гюндоган не реализовал выход один на один, а обводной удар Грилиша не долетел до правой девятки. После первых получаса мощного наступления "Сити" немного обуздал свои наступательные аппетиты, но к концу тайма снова взялся за свое.

На 39-й минуте Чамберс не слишком удачно сыграл у своих ворот во время долгого заброса де Брюйне, Холанд получил мяч и прострелил на пустые Гюндогану – на этот раз немец забил. Спустя еще пять минут Грилиш заработал пенальти (подставился под фол), а Марез переиграл Мартинеса с точки.

Сразу в перерыве Гвардиола сделал то, что ему не присуще: ранние замены. Они не внесли коррективы в общую картинку игры хозяев, ведь МС продолжал атаковать. Был удар Родри, который парировал Мартинес, однако и "Вилла" наконец-то создала свой момент.

Это удалось сделать буквально ни из чего. Ляпорт и Силва заигрались на своей половине поля, гости отобрали мяч и довели до Уоткинса – тот под давлением двух оппонентов переиграл голкипера ударом в левый угол. Третий раз подряд забил Олли.

Шансы для гостей продолжали появляться "с воздуха". Коутиньо классным обводным ударом целил в створ – Эдерсон потащил, также в компенсированное время Дуран мощным выстрелом попал в перекладину. У "Сити" тоже был момент, и он был просто убийственным: Марез с метров восьми из расстрельной позиции уперел по воробьям.

Достаточно легкие три очка для "горожан" – теперь до первого "Арсенала" всего три зачетных пункта. Интересно, что и в "Сити", и в "Астон Виллы" следующие поединки будут против "канониров". Подопечные Гвардиолы встретятся со своим текущим главным соперником в среду в перенесенном матче 12-го тура. На "Эмирейтс" в Лондоне команды могут сравняться по набранным очкам при матче в запасе у "Арсенала". Горячая чемпионская гонка продолжается.

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 3:1

Голы: Родри 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 (пен.) – Уоткинс 61

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш (Аканджи 46), Ляпорт – Родри, Гюндоган – Марез (Аке 85), де Брюйне, Силва, Грилиш (Фоден 69) – Холанд (Альварес 46)

Астон Вилла: Мартинес – Янг (Коутиньо 76), Чамберс, Конса, Динь (Морено 61) – Буэндиа (Макгинн 61), Дуглас Луиз, Камара, Рэмзи (Кэш 76) – Уоткинс, Бэйли (Дуран 61)

Предупреждения: Диаш 41 – День 37, Конса 63