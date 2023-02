АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера

“Манчестер Сити” перехватил инициативу у “Арсенала”. Да, впереди еще полтора десятка матчей, “горожане” лидируют только по разнице мячей, и сыграли на игру больше, но все же этот матч отчетливо продемонстрировал разницу между командами – одна из них выиграла четыре из пяти последних чемпионских титулов, другая не играла в Лиге чемпионов с 2015 года. “Сити” выглядел взрослее, сильнее и мудрее “Арсенала”. 11 подряд побед над “канонирами” в чемпионате Англии.

8/9 - Manchester City boss Pep Guardiola has won eight of his nine matches against Mikel Arteta’s Arsenal in all competitions (L1), including all four meetings at the Emirates Stadium. Apprenticeship. pic.twitter.com/kbezGVCUBt