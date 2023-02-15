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АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера

Англия
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Сити сократил восьмиочковый отрыв, хотя у канониров остается игра в запасе

АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” перехватил инициативу у “Арсенала”. Да, впереди еще полтора десятка матчей, “горожане” лидируют только по разнице мячей, и сыграли на игру больше, но все же этот матч отчетливо продемонстрировал разницу между командами – одна из них выиграла четыре из пяти последних чемпионских титулов, другая не играла в Лиге чемпионов с 2015 года. “Сити” выглядел взрослее, сильнее и мудрее “Арсенала”. 11 подряд побед над “канонирами” в чемпионате Англии.

За несколько часов до старта матча стало известно о травме Томаса Парти. Его заменил в основе Жоржиньо. Помимо этого, Артета решил поставить на правый фланг Томиясу, а не Уайта. Японец должен был выглядеть надежнее в борьбе один в один против Джека Грилиша. Но не совсем уместно говорить об индивидуальностях – это было коллективное поражение “Арсенала”. Что касается Гвардиолы, то тренер “Сити” продолжил свой эксперимент с Бернарду Силвой, который играл на нескольких позициях, в частности левого защитника.

Что интересно – “Манчестер Сити” отказался от владения мяча. Так “Арсенал” лишился своего прессинга и умения действовать в переходных стадиях игры. “Горожане” ждали от соперника ошибки – и не зря. На 24-й минуте Томиясу выиграл забег на фланге у Грилиша, но сильно ошибся с передачей на Рэмсдейла. Де Брюйне перехватил мяч и эффектно перебросил вратаря “Арсенала”.

Реакция команды Артеты и трибун “Эмирейтс” на пропущенный гол была безупречной. Фаны поддержали японца, а “канониры” собрались, и усилили давление на ворота Эдерсона. Еще до мяча де Брюйне мог забивать Нкетиа после кросса Зинченко, но не попал по воротам. Сака время от времени убегал от Силвы, и в конечном итоге посадил его на карточку. Также неплохой шанс был у Томиясу. “Сити” на давление хозяев ответил… желтой карточкой Эдерсона за задержку времени. На 36-й минуте.

При участии вратаря “Сити” произошел еще один эпизод в матче, который мог бы иметь скандальный оттенок при другом результате. Эдерсон вышел из ворота на Нкетию, и врезался в него после того как форвард “Арсенал” пробил по воротам. Не каждый арбитр в подобном эпизоде укажет на точку, но у Энтони Тейлора сомнений не было. Эдерсон пытался перехитрить Саку, но вингер “Арсенала” пробил именно в тот угол, в которой просил вратарь. 1:1.

После перерыва игра изменилась. Агрессии, энергии, пыла “Арсенала” уже было недостаточно. Команда Артеты просто не могла добраться до ворот “Сити”. “Горожане” подняли уровень своей игры, а после замены Аканджи на Мареза, и перехода на традиционные 4-3-3, баланс сил на поле окончательно был разрушен.

Еще до замены “Сити” мог претендовать на пенальти, и получил его после фола Габриэла на Холанде, но норвежец был в небольшом офсайде до нарушения правил.

Но “Сити” все равно забил свой гол. И снова “Арсенал” сам подарил сопернику мяч. Габриэл ошибся с передачей, Силва дал пас Холанду, Холанд Гюндогану, Гюндоган – свободному на фланге Грилишу – 2:1.

Там где двое, там и третий. Третий гол уже был результатом классической атаки “Сити” со стеночкой на фланге и прострелом на Холанда от Де Брюйне – 3:1.

“Арсенал” мог теоретически вернуться в игру, но Нкетиа снова не попал по воротам.

“Арсенал” не выигрывает в чемпионате три матча подряд. Всего два забитых гола в четырех последних всех турниров (один з них пенальти). Это немного похоже на кризис. Игра против “Астон Виллы” в субботу будет иметь важнейшее значение для сезона “канониров”.

Чемпионат Англии, 12-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Манчестер Сити” 1:3

Голы: Сака 42 (пен.) – Де Брюйне 24, Грилиш 72, Холанд 82

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу (Уайт 82), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака (Виейра 82) – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Тросард 76)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Уокер – Силва, Родри – Грилиш (Фоден 77), Гюндоган, Де Брюйне (Филлипс 88), Марез (Аканджи 61) – Холанд

Предупреждения: Томиясу 48, Нкетиа 64 – Уокер 34, Эдерсон 36, Силва 45+2, Грилиш 62

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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denis066 (Днепр )
15.02.2023 в 23:35
Этого и стоило ожидать,игра сити солиднее выглядит,а так хотелось,чтобы Арсенал стал чемпионом,,,
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