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Манчестер Сити проявляет интерес к полузащитнику сборной Хорватии
Ковачич может сменить клубную прописку
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Матео Ковачичу, которого в Манчестере видят альтернативой Джуду Беллингему Об этом сообщает издание The Telegraph.
Как сообщает источник, "Челси" не хочет допустить сценарий, при котором ситуация с Матео и рядом других игроков будет не определена за год до истечения контрактов.
Стоит отметить, что контракт Ковачича с клубом заканчивается в 2024 году. Ковачич может заменить Бернарду Силву, которым интересуется «Барселона» или Илкая Гюндогана, чьё будущее в "Манчестер Сити" также не определено.
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