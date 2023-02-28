Манчестер Сити проявляет интерес к полузащитнику сборной Хорватии

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Матео Ковачичу, которого в Манчестере видят альтернативой Джуду Беллингему Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как сообщает источник, "Челси" не хочет допустить сценарий, при котором ситуация с Матео и рядом других игроков будет не определена за год до истечения контрактов.

Стоит отметить, что контракт Ковачича с клубом заканчивается в 2024 году. Ковачич может заменить Бернарду Силву, которым интересуется «Барселона» или Илкая Гюндогана, чьё будущее в "Манчестер Сити" также не определено.