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Кейн - приоритетная цель для Манчестер Юнайтед. В подписании форварда заинтересован Тег Хаг
МЮ ищет усиление на позицию форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сменить клубную прописку, но остаться в АПЛ, подписав контракт с "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает издание Manchester Evening News, в приобретении забивного форварда "шпор" заинтересован лично наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.
Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" действует до лета 2024 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету англичанина двадцать голов и четыре ассиста в 37 матчах.
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