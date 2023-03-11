Кейн - приоритетная цель для Манчестер Юнайтед. В подписании форварда заинтересован Тег Хаг

Форвард сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн может сменить клубную прописку, но остаться в АПЛ, подписав контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание Manchester Evening News, в приобретении забивного форварда "шпор" заинтересован лично наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" действует до лета 2024 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету англичанина двадцать голов и четыре ассиста в 37 матчах.