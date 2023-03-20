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Тоттенхэм хочет за Кейна 100 миллионов фунтов одним платежом

Англия
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"Шпоры" хотят отпугнуть потенциальных покупателей

Тоттенхэм хочет за Кейна 100 миллионов фунтов одним платежом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" продаст Харри Кейна только за 100 миллионов фунтов одним платежом, сообщает The Times. "Шпоры" считают, что это отпугнет "Манчестер Юнайтед".

"Манкунианцы" знают, о том, что "Тоттенхэм" начнет переговоры только со 100 миллионов фунтов, но пока неизвестно, готовы ли на это в "Манчестере". Кейн находится в шорт-листе "Юнайтед" на усиление позиции центрального нападающего летом.

"Тоттенхэм" принципиально не хочет расставаться с Кейном. Нападающего не отпустили в 2021-м в "Манчестер Сити" за 75 миллионов фунтов чистыми. С учетом бонусов тогда сумма трансфера могла вырасти до 100 миллионов.

На форварда также претендует "Бавария", но в Мюнхене рассчитывают заполучить Кейна бесплатно, если игрок не договорится о новом соглашении с клубом.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
thetimes.co.uk

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