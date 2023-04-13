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Крайний защитник Челси будущим летом может обойтись Реалу всего в 50 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Фуллбеку всего 23 года

Крайний защитник Челси будущим летом может обойтись Реалу всего в 50 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" понадобитьсяпродать минимум одного игрока будущим летом и ним может стать Рис Джеймс. "Реал" считает, что англичанин – лучший кандидат на замену Дани Карвахаля из доступных на рынке правых защитников.

Сообщается, что переход может обойтись в 50 миллионов евро.

При этом отмечается, что в клубе также хотят обновить и левый фланг обороны. "Реал" давно рассматривает фуллбека "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

В этом сезоне Джеймс выходил на поле за "Челси" 22 раза. Англичанин успел забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
marca.com

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