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Крайний защитник Челси будущим летом может обойтись Реалу всего в 50 миллионов евро
Фуллбеку всего 23 года
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" понадобитьсяпродать минимум одного игрока будущим летом и ним может стать Рис Джеймс. "Реал" считает, что англичанин – лучший кандидат на замену Дани Карвахаля из доступных на рынке правых защитников.
Сообщается, что переход может обойтись в 50 миллионов евро.
При этом отмечается, что в клубе также хотят обновить и левый фланг обороны. "Реал" давно рассматривает фуллбека "Баварии" Альфонсо Дэвиса.
В этом сезоне Джеймс выходил на поле за "Челси" 22 раза. Англичанин успел забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.
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