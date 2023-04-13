Крайний защитник Челси будущим летом может обойтись Реалу всего в 50 миллионов евро

"Челси" понадобитьсяпродать минимум одного игрока будущим летом и ним может стать Рис Джеймс. "Реал" считает, что англичанин – лучший кандидат на замену Дани Карвахаля из доступных на рынке правых защитников.

Сообщается, что переход может обойтись в 50 миллионов евро.

При этом отмечается, что в клубе также хотят обновить и левый фланг обороны. "Реал" давно рассматривает фуллбека "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

В этом сезоне Джеймс выходил на поле за "Челси" 22 раза. Англичанин успел забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.