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Челси готов предложить Лукаку вернуться в лондонскую команду
Бельгийцу дадут право выбора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в "Интере", может получить еще один шанс в лондонском клубе.
Как сообщает журналист Мэтт Лоу, руководство "синих" проведет беседу с форвардом и спросит его, хочет ли он быть частью команды на следующий сезон. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к назначению в "Челси". Маловероятно, что специалист будет против возращения бельгийца.
Ранее сообщалось, что "Интер" не планирует продлевать аренду 29-летнего игрока. В текущем сезоне Ромелу провел 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 3 результативные передачи.
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