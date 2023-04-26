Челси готов предложить Лукаку вернуться в лондонскую команду

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в "Интере", может получить еще один шанс в лондонском клубе.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, руководство "синих" проведет беседу с форвардом и спросит его, хочет ли он быть частью команды на следующий сезон. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к назначению в "Челси". Маловероятно, что специалист будет против возращения бельгийца.

Ранее сообщалось, что "Интер" не планирует продлевать аренду 29-летнего игрока. В текущем сезоне Ромелу провел 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 3 результативные передачи.