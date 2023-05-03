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АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0. Двадцать пятая победа, рекорд Холанда, первое место

Англия
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Горожане предсказуемо взяли три очка

АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0. Двадцать пятая победа, рекорд Холанда, первое место

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” вновь вернулся на первое место, легко переиграв “Вест Хэм”. В первом тайме “хаммерс” довольно-таки неплохо защищались и “Сити” не хватало остроты в атаке. Но уже на старте второго тайма Аке забил со штрафного, и вопрос с победителем был решен. Затем свой рекордный, 35-й гол в АПЛ забил Холанд, наконец точку в матче поставил Фоден.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Вест Хэм” 3:0

Голы: Аке 50, Холанд 70, Фоден 85

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке (Аканджи 77) – Стоунз, Родри (Филлипс 90+1) – Марез, Альварес (Фоден 77), Силва, Грилиш – Холанд

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Керер, Цоуфал (Джонсон 61) – Пакета, Даунз – Эмерсон, Форнальс, Боуэн – Антонио (Ингз 68)

Предупреждение: Даунз 49

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Натан Аке Пеп Гвардиола Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Фил Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд
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