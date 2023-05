Ливерпуль назначил нового спортивного директора

"Ливерпуль" назначил Йорга Шмадтке на пост спортивного директора клуба. Об этом говорится на официальном сайте "мерсисайдцев".

59-летний немец приступит к работе 1 июня, сменив на этой должности Джулиана Уорда. Ранее Шмадтке работал в "Ахене", "Кельне", "Ганновере" и "Вольфсбурге".

Срок его контракта с "Ливерпулем" не разглашается.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Ливерпуль" занял 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

