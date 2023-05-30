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Ливерпуль назначил нового спортивного директора

Англия
(1 голосов)

До этого он работал с "Вольфсбургом"

Ливерпуль назначил нового спортивного директора

Фото: liverpoolfc.com

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"Ливерпуль" назначил Йорга Шмадтке на пост спортивного директора клуба. Об этом говорится на официальном сайте "мерсисайдцев".

59-летний немец приступит к работе 1 июня, сменив на этой должности Джулиана Уорда. Ранее Шмадтке работал в "Ахене", "Кельне", "Ганновере" и "Вольфсбурге".

Срок его контракта с "Ливерпулем" не разглашается.

"Я бы хотел поприветствовать Йорга в "Ливерпуле", зная, что он привнесет багаж знаний и опыта в роли, где такие качества могут быть только полезны и ему, и нам. Йорг будет работать с нашим департаментом футбольных операций, который продолжит оказывать поддержку Юргену Клоппу в нашем постоянном стремлении по дальнейшему росту и развитию клуба во всех областях", - отметил президент компании клуба Майк Гордон.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 "Ливерпуль" занял 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Йорг Шмадтке
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Источник:
liverpoolfc.com

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