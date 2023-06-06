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Тоттенхэм собирается начать покупать игроков: в клубе интересуются Магуайром
У "шпор" неплохие шансы на подписание игроков
Фото: twitter.com/ManUtd
"Тоттенхэм" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайром. У "шпор" неплохие шансы подписать 30-летнего англичанинина.
С назначением Анге Постекоглу "Тоттенхэм" планирует ускорить работу на трансферном рынке.
В то же время Магуайр, несмотря на капитанскую повязку, очевидно потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед". Игрок уступил место в составе Рафаэлю Варану и Лисандро Мартинесу. Магуайр в этом сезоне провел 31 матч за "Юнайтед".
Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер защитника в 25 миллионов евро. Контракт с капитаном рассчитан до лета 2025-го.
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