Тоттенхэм собирается начать покупать игроков: в клубе интересуются Магуайром

"Тоттенхэм" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайром. У "шпор" неплохие шансы подписать 30-летнего англичанинина.

С назначением Анге Постекоглу "Тоттенхэм" планирует ускорить работу на трансферном рынке.

В то же время Магуайр, несмотря на капитанскую повязку, очевидно потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед". Игрок уступил место в составе Рафаэлю Варану и Лисандро Мартинесу. Магуайр в этом сезоне провел 31 матч за "Юнайтед".

Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер защитника в 25 миллионов евро. Контракт с капитаном рассчитан до лета 2025-го.