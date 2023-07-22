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Стерлинг: Моральный дух Челси высок, нам просто нужно продолжать развиваться
Англичанин готов выкладываться на максимум ради результата
Фото: chelseafc.com
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг считает, что с приходом Маурисио Почеттино команда улучшит свои результаты.
"Когда я впервые услышал о назначении Почеттино, то был взволнован. Я знаю, как тяжело играть против его команд, они всегда устойчивы. Я просто знал, что он будет тренером, который принесет то, что нам нужно."
В определенные моменты прошлого сезона было бы хорошо иметь кого-то похожего на него, кто бы руководил нами в сложных ситуациях прошлого сезона.
У нас было много игроков. Конечно, это молодая команда, энергичная, с другой динамикой и чувством. Они хорошие ребята и готовы учиться. Наличие такого тренера предпочитает.
Я думаю, что сплочение происходит на тренировочном поле, а также в отеле и вокруг него. Нравственный дух команды высок, и нам просто нужно продолжать развиваться", – сказал Стерлинг.
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