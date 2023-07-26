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Челси и Арсенал ведут борьбу за звездного нападающего Аякса
"Синие" лидируют
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
"Челси" лидирует в борьбе с "Арсеналом" за нападающего "Аякса" Мохаммеда Кудуса. Считается, что "синие" могут предложить больше за ганца.
Проблема "гуннеров" в том, что клуб хочет приобрести не только Кудуса, а на это нужны продавать игроков, чтобы вписаться в трансферный фэйр-плей. В клубе рассчитывают продать Тирни и Балогуна на 70 миллионов евро, но на это понадобиться время, которого нет.
"Челси" же значительно разгрузил зарплатную ведомость и может сделать весомое предложение уже сейчас. "Аякс" ожидает выручить с продажи Кудуса 40 миллионов евро.
Трансферная стоимость 22-летнего ганца – как раз 40 миллионов евро.
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