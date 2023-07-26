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Челси и Арсенал ведут борьбу за звездного нападающего Аякса

Англия
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"Синие" лидируют

Челси и Арсенал ведут борьбу за звездного нападающего Аякса

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

"Челси" лидирует в борьбе с "Арсеналом" за нападающего "Аякса" Мохаммеда Кудуса. Считается, что "синие" могут предложить больше за ганца.

Проблема "гуннеров" в том, что клуб хочет приобрести не только Кудуса, а на это нужны продавать игроков, чтобы вписаться в трансферный фэйр-плей. В клубе рассчитывают продать Тирни и Балогуна на 70 миллионов евро, но на это понадобиться время, которого нет.

"Челси" же значительно разгрузил зарплатную ведомость и может сделать весомое предложение уже сейчас. "Аякс" ожидает выручить с продажи Кудуса 40 миллионов евро.

Трансферная стоимость 22-летнего ганца – как раз 40 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
independent.co.uk

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