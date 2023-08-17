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Тео Уолкотт завершит карьеру. Автор 100 голов за Арсенал вешает бутсы на гвоздь
Некогда самый перспективный англичанин
Фото: @SouthamptonFC
Тео Уолкотт собирается завершить карьеру в свои 34 года. Бывший игрок сборной Англии, "Арсенала" и "Эвертона" сейчас без клуба.
Уолкотт выступал последние два года за свой родной "Саутгемптон", воспитанником которого он является. В прошлом сезоне Тео провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передач.
Тео стал зведой, перейдя из "Саутгемптона" в "Арсенал" в 2006-м за 10 миллионов евро. Реализоваться на полную Тео помешали травмы. Он пропустил 280 дней из-за разрыва крестов в 2014-м.
BREAKING: Theo Walcott is set to retire.— talkSPORT (@talkSPORT) August 17, 2023
Walcott, 34, who left #SaintsFC at the end of last season, scored more than 100 goals for #AFC and won 47 England caps.
- talkSPORT sources understand
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