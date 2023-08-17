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Тео Уолкотт завершит карьеру. Автор 100 голов за Арсенал вешает бутсы на гвоздь

Англия
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Некогда самый перспективный англичанин

Тео Уолкотт завершит карьеру. Автор 100 голов за Арсенал вешает бутсы на гвоздь

Фото: @SouthamptonFC

Новина українською

Тео Уолкотт собирается завершить карьеру в свои 34 года. Бывший игрок сборной Англии, "Арсенала" и "Эвертона" сейчас без клуба.

Уолкотт выступал последние два года за свой родной "Саутгемптон", воспитанником которого он является. В прошлом сезоне Тео провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передач.

Тео стал зведой, перейдя из "Саутгемптона" в "Арсенал" в 2006-м за 10 миллионов евро. Реализоваться на полную Тео помешали травмы. Он пропустил 280 дней из-за разрыва крестов в 2014-м.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тео Уолкотт
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