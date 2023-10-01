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Клуб АПЛ рассматривает экс-тренера Шахтера Фонсеку в качестве следующего наставника команды

Англия
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Также у португальца есть один конкурент

Клуб АПЛ рассматривает экс-тренера Шахтера Фонсеку в качестве следующего наставника команды

Фото: losc.fr

Новина українською

Английский "Кристал Пэлас" рассматривает кандидатуру бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки на роль наставника "стекольщиков". Об этом сообщает The Sun.

Лондонцы видят португальца как тренера, который может прийти на долгосрочный проект. "Стекольщики" ожидают момента, когда смогут провести удачные переговоры с Фонсекой.

Португалец уже был ранее в списке кандидатур "Пэлас" на пост главного тренера, однако тогда – в 2021 году – руководство клуба остановило свой выбор на Патрике Виейра.

Французский наставник был уволен в марте 2023 года, после чего клуб возглавил Рой Ходжсон. Текущий контракт английского наставника истекает в конце текущего сезона.

Также одним из вариантов замены Ходжсона является главный тренер одного из лидеров Чемпионшипа "Ипсвича" Киран МакКенна.

Добавим, что Фонсека возглавляет “Лилль” с июля 2022-го года. Его контракт завершается следующим летом.

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В статье: Рой Ходжсон Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Кристал Пэлас (Лондон) Лилль
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Источник:
The Sun

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