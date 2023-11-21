Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на Манчестер Сити

Защитник "Лорьяна" Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на свой бывший клуб "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

Французский футболист хочет получить компенсацию за невыплату зарплаты в тот период, когда ему было запрещено играть в футбол из-за обвинений в сексуальном насилии, - с сентября 2021 года по июль 2023-го.

В июле этого года Бенжамена признали невиновным, после чего он на правах свободного агента перешел в "Лорьян".