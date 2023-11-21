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Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на Манчестер Сити

Англия

Бывший игрок Сити подает в суд

Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Furlong

UA-Футбол
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Защитник "Лорьяна" Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на свой бывший клуб "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

Французский футболист хочет получить компенсацию за невыплату зарплаты в тот период, когда ему было запрещено играть в футбол из-за обвинений в сексуальном насилии, - с сентября 2021 года по июль 2023-го.

В июле этого года Бенжамена признали невиновным, после чего он на правах свободного агента перешел в "Лорьян".

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Манчестер Сити Бенжамен Менди
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Источник:
skysports
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