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Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на Манчестер Сити
Бывший игрок Сити подает в суд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Furlong
Защитник "Лорьяна" Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на свой бывший клуб "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.
Французский футболист хочет получить компенсацию за невыплату зарплаты в тот период, когда ему было запрещено играть в футбол из-за обвинений в сексуальном насилии, - с сентября 2021 года по июль 2023-го.
В июле этого года Бенжамена признали невиновным, после чего он на правах свободного агента перешел в "Лорьян".
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