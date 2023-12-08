Джорджо Кьеллини: АПЛ намного лучше других лиг. Вест Хэм на уровне лучшего клуба Серии А

Джорджо Кьеллини поставил АПЛ выше других чемпионатов.

- Играть в Англии очень сложно для любого футболиста, потому что там надо быть физически готовым более чем на 100 процентов. Эта лига намного лучше любой другой в мире. Мало кто может быстро к ней адаптироваться, времени игрокам там не дают, особенно молодым.

Скамакка провел один год в "Сассуоло", поэтому ему было сложно стабильно проявлять себя [в "Вест Хэме"]. Он очень хороший футболист и заслуживает, чтобы ему дали чуть больше времени, чтобы команда верила в него чуть больше. Но я понимаю, что ждать там нельзя, потому что нужно побеждать. Если есть более сильный футболист, приходится его ставить.

- То есть дело не в культурных различиях?

- Нет, я так не думаю. То же самое было бы в том случае, если бы Скамакка перешел в "Ювентус", "Интер" или "Милан". Ему нужно было время.

Возможно, в Италии проще, потому что он знаком с чемпионатом, но "Вест Хэм" на одном уровне с лучшей командой Серии А.

Вы видели Смоллинга, Томори, Лофтус-Чика? Они с точки зрения физической подготовки втрое лучше большинства футболистов в Италии. Они обладают таким преимуществом, которое позволяет им уничтожать соперников. И противостоять такому нелегко, - сказал защитник "Лос-Анджелеса".