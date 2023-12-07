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Джорджо Кьеллини: Я вижу Ювентус в своем будущем
Итальянец планирует вернуться в свой бывший клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Лос-Анджелес" Джорджо Кьеллини признался, что планирует возвращаться в свой бывший клуб в будущем.
"Я не хочу врать: Я вижу "Ювентус" у своем будущем. Не знаю, на какой позиции, но это место, где я провел почти половину своей жизни. Я все еще очень привязан к клубу и очень рад, что они проводят хороший сезон. Я не могу дождаться, чтобы вернуться на стадион и посмотреть на "Ювентус" во время рождественских праздников, но я никуда не спешу. Я наслаждаюсь жизнью здесь со своей семьей"
Джорджо играл за "Ювентус" в течение двух десятилетий и несколько лет был капитаном команды
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