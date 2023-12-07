Джорджо Кьеллини: Я вижу Ювентус в своем будущем

Защитник "Лос-Анджелес" Джорджо Кьеллини признался, что планирует возвращаться в свой бывший клуб в будущем.

"Я не хочу врать: Я вижу "Ювентус" у своем будущем. Не знаю, на какой позиции, но это место, где я провел почти половину своей жизни. Я все еще очень привязан к клубу и очень рад, что они проводят хороший сезон. Я не могу дождаться, чтобы вернуться на стадион и посмотреть на "Ювентус" во время рождественских праздников, но я никуда не спешу. Я наслаждаюсь жизнью здесь со своей семьей"