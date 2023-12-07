  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джорджо Кьеллини: Я вижу Ювентус в своем будущем
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джорджо Кьеллини: Я вижу Ювентус в своем будущем

Италия
Обновлено

Итальянец планирует вернуться в свой бывший клуб

Джорджо Кьеллини: Я вижу Ювентус в своем будущем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Лос-Анджелес" Джорджо Кьеллини признался, что планирует возвращаться в свой бывший клуб в будущем.

"Я не хочу врать: Я вижу "Ювентус" у своем будущем. Не знаю, на какой позиции, но это место, где я провел почти половину своей жизни. Я все еще очень привязан к клубу и очень рад, что они проводят хороший сезон. Я не могу дождаться, чтобы вернуться на стадион и посмотреть на "Ювентус" во время рождественских праздников, но я никуда не спешу. Я наслаждаюсь жизнью здесь со своей семьей"

Джорджо играл за "Ювентус" в течение двух десятилетий и несколько лет был капитаном команды

Читайте такжеСупермен с номером один на коже. Футбол запомнит Джанлуиджи Буффона навсегда
По теме
yellow-arrow
Стало известно, какой срок дисквалификации грозит Полю Погба
yellow-arrow
Кубок Италии. Фиорентина спаслась в самой концовке основного времени и выиграла серию пенальти
yellow-arrow
Милан подпишет соглашение с защитником Бетиса
Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости