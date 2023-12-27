Расмус Хейлунд отметил игру своего одноклубника

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд рассказал об игре своего одноклубника Алехандро Гарначо.

"Независимо от того, играет слева или справа - он невероятный талант и ему всего 19 лет. Мы много общаемся, потому что, мы надеемся, нас ждут долгие годы игры за "Манчестер Юнайтед"".