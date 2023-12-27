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Расмус Хейлунд отметил игру своего одноклубника

Англия
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Расмус Хейлунд рассказал о Гарначо

Расмус Хейлунд отметил игру своего одноклубника

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд рассказал об игре своего одноклубника Алехандро Гарначо.

"Независимо от того, играет слева или справа - он невероятный талант и ему всего 19 лет. Мы много общаемся, потому что, мы надеемся, нас ждут долгие годы игры за "Манчестер Юнайтед"".

Алехандро Гарначо сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист в Премьер-лиге за "МЮ" в этом сезоне.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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