  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Эвертона не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в игре с Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Эвертона не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в игре с Ман Сити

Англия

Шон Дайч прокомментировал спорный эпизод в матче 19-го тура АПЛ

Тренер Эвертона не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в игре с Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о пенальти, назначенным в ворота его команды в матче 19-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (1:3).

"Пенальти? Я не знаю. Я не думаю, что кто-нибудь знает. Пару месяцев назад у нас был звонок в Zoom, все тренеры сказали, что это фарс, и мы не знаем, почему они назначают пенальти. Это сказано в правилах, поэтому они сделали это сегодня вечером. Линейный судья был на расстоянии 50 ярдов и фиксирует нарушение, я не знаю, о чем это все. У них есть буквы закона, и это не вина арбитра. Это намеренно? Конечно, нет.

Читайте такжеАПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Единственное, что сейчас меня волнует в правилах, это то, что опытные арбитры использовали правила, а теперь все говорят, что правило – это и конец истории. Вот где правило должно быть гибким.

Как вы определяете что-то, как то, что произошло в игре с "Манчестер Сити"? Вы переходите в режим хрустального шара. Если [Амаду] Онана намеренно сделал это, он, видимо, какой-то вратарь, потому что его реакция была кошачьей. Какой сейв", - цитирует Дайча BBC.

Читайте такжеГвардиола - о пенальти в ворота Эвертона: Я не знаю правил. В одном случае это 11-метровый, в другом - нет

По теме
yellow-arrow
Челси рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко
yellow-arrow
Мудрик должен восстановиться к матчу с Лутоном
yellow-arrow
Манчестер Сити договорился о трансфере 17-летнего аргентинского таланта Эчеверри за 25 млн евро
Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Шон Дайч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости