Тренер Эвертона не согласен с пенальти, назначенным в ворота его команды в игре с Ман Сити

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о пенальти, назначенным в ворота его команды в матче 19-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (1:3).

"Пенальти? Я не знаю. Я не думаю, что кто-нибудь знает. Пару месяцев назад у нас был звонок в Zoom, все тренеры сказали, что это фарс, и мы не знаем, почему они назначают пенальти. Это сказано в правилах, поэтому они сделали это сегодня вечером. Линейный судья был на расстоянии 50 ярдов и фиксирует нарушение, я не знаю, о чем это все. У них есть буквы закона, и это не вина арбитра. Это намеренно? Конечно, нет.

Единственное, что сейчас меня волнует в правилах, это то, что опытные арбитры использовали правила, а теперь все говорят, что правило – это и конец истории. Вот где правило должно быть гибким.

Как вы определяете что-то, как то, что произошло в игре с "Манчестер Сити"? Вы переходите в режим хрустального шара. Если [Амаду] Онана намеренно сделал это, он, видимо, какой-то вратарь, потому что его реакция была кошачьей. Какой сейв", - цитирует Дайча BBC.