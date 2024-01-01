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Официально: Вест Хэм продлил контракт с Соучеком

Англия

Новое соглашение рассчитано на три года

Официально: Вест Хэм продлил контракт с Соучеком

Фото: twitter.com/ West Ham

Новина українською

Английский "Вест Хэм" продлил контракт со своим полузащитником Томашем Соучеком. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

Новое соглашение с чешским футболистом рассчитано до июня 2027 года. Томаш присоединился к английскому клубу в 2020 году, он перешел из "Славии".

За все время пребывания в "Вест Хэме" Соучек сыграл 182 матча и забил 30 голов.

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Источник:
west ham
Опубликовал: Екатерина Власова
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