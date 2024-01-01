Официально: Вест Хэм продлил контракт с Соучеком

Английский "Вест Хэм" продлил контракт со своим полузащитником Томашем Соучеком. Об этом сообщается на официальном вебсайте.

Новое соглашение с чешским футболистом рассчитано до июня 2027 года. Томаш присоединился к английскому клубу в 2020 году, он перешел из "Славии".

За все время пребывания в "Вест Хэме" Соучек сыграл 182 матча и забил 30 голов.