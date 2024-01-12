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Вингер Вильярреала останется в аренде Эвертона, несмотря на слухи

Англия
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Арно Данджума останется в английском клубе

Вингер Вильярреала останется в аренде Эвертона, несмотря на слухи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вильярреала" Арно Данджума останется в аренде "Эвертона" до конца этого сезона.

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"Данджума – игрок "Эвертона", он все еще здесь, и у него есть шанс сыграть в следующей игре. Он точно был в наших планах на будущее. Я постоянно вижу цитаты о том, что он не входит в наши планы. Я не знаю, откуда они, меня никто не спрашивал", - сказал главный тренер клуба Шон Дайч.

Арно присоединился к английскому "Эвертону" летом прошлого года после того, как вернулся из аренды в "Тоттенхэме". За это время он забил 12 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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