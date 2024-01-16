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Эвертон – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Виталий Миколенко уже месяц без побед
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний раз "Эвертон" побеждал еще в прошлом году, 16 декабря, в матче против "Бернли". Несмотря на то, что они провели достаточно мощный матч против "Астон Виллы" на прошлых выходных, победить там все же не удалось.
Теперь у них матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас", с которым в первом матче на выезде была расписана нулевая ничья. Это важная встреча, которая должна помочь "ирискам" наконец победить и продолжить свой путь в этом турнире.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 17 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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