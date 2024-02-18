АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Брайтон 0:5. Когда соперник уже в начале машет белым флагом

Очень долгое время команда Криса Уайлдера, которая справедливо считается одним из главных претендентов на вылет в этом сезоне, не могла одержать победу. Впрочем, в прошлом туре они забрали все три очка в матче против прямого конкурента, "Лутона". Казалось, что подобная победа может добавить этой команде уверенности в себе и энергии, чтобы противостоять даже таким опасным коллективам, как "Брайтон".

На самом деле, именно так все и было на первых минутах. Мы видели несколько неплохих атак на ворота Барта Вербрюггена и встреча обещала быть как минимум не однобокой. Но все это касается исключительно первых 13 минут, поскольку в тот момент у центрального защитника Мейсона Холгейта случилось какое-то помутнение рассудка, никак иначе подобные действия описать невозможно.

Без веских причин и без явной угрозы какой-то острой атаки, Холгейт решил полететь с прямой ноги в колено Кауро Митоми. Это был чрезвычайно грубый фол, за который сначала Мейсон получил желтую карточку, но после просмотра ВАР Стюарт Аттуэлл изменил свое решение и все же вытащил прямую красную. Интересно, сколько дополнительных матчей дадут Холгейту за этот фол, вряд ли все обойдется даже тремя матчами дисквалификации.

Можно сказать, что в тот момент вся игра была сломана и "Брайтон" почувствовал в себе силу лететь вперед и спокойно побеждать. Первый гол залетел после углового и скидки от Льюиса Данка, мяч в ворота отправил Факундо Буонанотте. Впоследствии Каору Митома очень остро пробивал, но удар сумел отбить Фодерингем, правда на добивании успел Уэлбек, просто расстреляв ворота соперника. 0:2.

В середине первого тайма "клинки" откровенно поплыли, хотя все же нашли свою соломинку надежды в компенсированное к первому тайму время, когда после стандарта и серии рикошетов Бен Озборн отправил круглого в сетку ворот, но гол был отменен из-за неочевидного и достаточно спорного офсайда. В игру хозяева поля так и не вернулись и создавалось впечатление, что главной целью этой игры для них стала оборона и отстаивание хотя бы такого, не очень разгромного счета.

Впрочем и выполнение этой задачи было слишком сложным. Во втором тайме "чайки" отправили в ворота своего соперника еще 2 гола: сначала автоголом отметился Бен Озборн, а затем первым голом после победы на Кубке Африканских Наций отметился Симон Адингра. Если бы не красная карточка, мы могли бы увидеть сегодня хоть какую-то борьбу, но Холгейт решил по-другому.

До финального свистка мы увидели еще один элегантный гол от Адингра. Это пятый гол в ворота Фодерингема и это означает, что "Шеффилд Юнайтед" пропускает пять голов в трех последних домашних матчах подряд. Это антирекорд английского футбола. Вот настолько все печально и фатально для болельщиков "клинков".

Именно поэтому имеем такой прозаический итог: команда Де Дзерби поднимается на 7-ю строчку в турнирной таблице, обойдя "Ньюкасл" и "Вест Хэм". А подопечные Криса Уайлдера остаются на последнем, 20-м месте, без перспектив для спасения.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон" 0:5

Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), Робинсон (75, автогол), Адингра (78, 85)

*На 45+1 минуте гол Бена Озборна был отменен из-за офсайда

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Холгейт, Ахмедходжич, Робинсон, Ляруси (Брукс, 63) — Озборн (Дэвис, 79), Хамер (Норвуд, 79), Соуза, Макети (Брюстер, 79) — Осула (Трасти, 31)

"Брайтон": Вербрюгген — ван Хеке, Данк, Уэбстер (Игорь, 46) — Гросс, Буонанотте (Фергюсон, 67), Гилмор, Лампти (Модер, 46) — Адингра, Митома (Фати, 76) — Уэлбек (Эступиньян, 81)

Предупреждения: Дэвис (90+4) — Лампти (45+6), Буонанотте (56), Гилмор (90), Вербрюгген (90+4)

Удаление: Холгейт (13)