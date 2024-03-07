Клопп ответил, сыграет ли Салах против Манчестер Сити в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к полному восстановлению после травмы и может принять участие в центральном матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити". Об этом сообщил наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп.

"Мохамед тренировался с нами два дня, он полон энергии. Это отлично, что он вернулся, и можно увидеть, как он счастлив.

Это необычная ситуация: он так долго отсутствовал, а затем вернулся против "Брентфорда", провел невероятную игру, а затем снова выбыл.

Мы должны быть осторожными, сейчас у нас очень напряженный отрезок сезона, нам нужны все. Посмотрим, насколько долго получится его задействовать на поле", - приводит слова немца Sky Sports.