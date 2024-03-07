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Клопп ответил, сыграет ли Салах против Манчестер Сити в АПЛ
Рулевой красных призывает к осторожности
Фото: Eurosport
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах близок к полному восстановлению после травмы и может принять участие в центральном матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити". Об этом сообщил наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп.
"Мохамед тренировался с нами два дня, он полон энергии. Это отлично, что он вернулся, и можно увидеть, как он счастлив.
Это необычная ситуация: он так долго отсутствовал, а затем вернулся против "Брентфорда", провел невероятную игру, а затем снова выбыл.
Мы должны быть осторожными, сейчас у нас очень напряженный отрезок сезона, нам нужны все. Посмотрим, насколько долго получится его задействовать на поле", - приводит слова немца Sky Sports.
После 27-и туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, "Сити" располагается на второй строчке с отставанием в один балл.
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