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Салах вернулся к тренировкам в общей группе. Впереди матч АПЛ с Манчестер Сити

Англия

Один из лидеров красных восстановился перед важным матчем

Салах вернулся к тренировкам в общей группе. Впереди матч АПЛ с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах тренировался в общей группе накануне решающего матча АПЛ с “Манчестер Сити”.

Египетский вингер выполнял различные упражнения всеми со всей командой. Ранее Салах пропустил четыре последних матча “Ливерпуля” во всех турнирах из мышечных проблем.

Травмированными остаются у “Ливерпуля” Алиссон, Матип, Александер-Арнольд, Байчетич, Джонс, Гравенберх, Тьяго и Жота.

В четверг “Ливерпуль” сыграет выездной матч 1/8 Лиги Европы со “Спартой”, а в воскресенье, 10 марта, сыграет на своем поле с “Манчестер Сити”.

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АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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