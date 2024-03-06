Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах вернулся к тренировкам в общей группе. Впереди матч АПЛ с Манчестер Сити
Один из лидеров красных восстановился перед важным матчем
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах тренировался в общей группе накануне решающего матча АПЛ с “Манчестер Сити”.
Египетский вингер выполнял различные упражнения всеми со всей командой. Ранее Салах пропустил четыре последних матча “Ливерпуля” во всех турнирах из мышечных проблем.
Someone looks happy to be back in training!????— Hayters TV (@HaytersTV) March 6, 2024
Mohammed Salah in great spirits as he nears a Liverpool return????https://t.co/Jtw40y97FN pic.twitter.com/LrxWs0yhLX
Травмированными остаются у “Ливерпуля” Алиссон, Матип, Александер-Арнольд, Байчетич, Джонс, Гравенберх, Тьяго и Жота.
В четверг “Ливерпуль” сыграет выездной матч 1/8 Лиги Европы со “Спартой”, а в воскресенье, 10 марта, сыграет на своем поле с “Манчестер Сити”.
Популярное сейчас
- Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов
- Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Ливерпуль, Сити и Арсенал на вершине, Челси - во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО