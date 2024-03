Салах вернулся к тренировкам в общей группе. Впереди матч АПЛ с Манчестер Сити

Нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах тренировался в общей группе накануне решающего матча АПЛ с “Манчестер Сити”.

Египетский вингер выполнял различные упражнения всеми со всей командой. Ранее Салах пропустил четыре последних матча “Ливерпуля” во всех турнирах из мышечных проблем.

Someone looks happy to be back in training!????



Mohammed Salah in great spirits as he nears a Liverpool return????https://t.co/Jtw40y97FN pic.twitter.com/LrxWs0yhLX