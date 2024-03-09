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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.03.2024
Команда Миколенко сыграет против "манкунианцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28 тур
9 марта, 14:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В первом круге между этими командами выдался однобокий матч. Несмотря на то, что "Эвертон" к этому поединку подходил в хорошей форме, а МЮ – наоборот, подопечные тен Хага разгромили соперника на его поле. Теперь у "ирисок" есть шанс на реванш.
Новости Манчестер Юнайтед
В последних двух матчах АПЛ "манкунианцы" потерпели два поражения. Сначала они уступили "Фулхэму" на "Олд Траффорд". Дачники опередили МЮ не только в счете, но и в целом по игре выглядели лучше. В прошлом туре "Ман Юнайтед" также проиграл в "Манчестерском дерби". Здесь вообще был полный провал команды тэн Хага. Хотя и “красные дьяволы” забили первыми, однако во втором тайме пропустили трижды.
МЮ занимает шестое место в АПЛ. О зоне Лиги чемпионов команда, скорее всего, может забыть. "Красные дьяволы" находятся уже на расстоянии 11 очков от топ-4. Учитывая результаты подопечных тен Хага, отыграть такой отрыв за 11 финальных туров теоретически возможно, но практически – вряд ли. А вот в Кубке Англии позитив находится. 28 февраля "манкунианцы" победили "Ноттингем Форест" и прошли в четвертьфинал. Но там ждет очень тяжелый соперник – “Ливерпуль”.
Кадры хозяев
Одна из причин тяжелых матчей МЮ – переполненный лазарет. Хойлунд, Уан-Биссака, Марсьяль, Мартинес, Маласия, Шоу и Маунт сегодня точно не сыграют, Магуайр – под вопросом. Также в предыдущем поединке Эванс и Рашфорд получили повреждения. На них ожидают еще тесты.
Новости Эвертона
"Ириски" в прошлом матче уступили "Вест Хэму" дома. При том, что “Эвертон” в первом тайме не реализовал пенальти, а после перерыва первым же вышел вперед. Однако завершение матча подопечные Дайча провалили. "Молотобойцы" забили на 90+1 и на 90+5 минуте и выиграли 3:1. Один из голов был из-под Миколенко: Соучек точно пробил в борьбе с украинцем.
В последние семи матчах "Эвертон" трижды проиграл и четырежды сыграл вничью. Последний раз команда Дайча побеждала в рамках чемпионата еще 16 декабря прошлого года. Тогда завершилась удачная четырехматчевая серия, в которой "ириски" заработали максимально возможные 12 очков. В настоящее время Миколенко и Ко находятся на 16 месте АПЛ. Возвращение четырех очков удачно отразилось на положении в турнирной таблице, ведь от зоны вылета команду отделяют уже пять зачетных пунктов.
Кадры гостей
Деле Алли продолжает находиться в лазарете. Но у него сейчас статус футболиста, у которого сугубо контракт с “Эвертоном” – ничего большего. Также уже более приближенные к составу игроки – Гуе и Данжума – уже скоро залечат травмы.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
- 28.02. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)
- 24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
- 18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 02.03. Эвертон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)
- 24.02. Брайтон – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 19.02. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
- 10.02. Манчестер Сити – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 03.02. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
26.11.23. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
08.04.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)
06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)
09.10.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
09.04.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2
|Манчестер Сити
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3
|Арсенал
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4
|Астон Вилла
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5
|Тоттенхэм
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|14
|2
|11
|37 - 39
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8
|Ньюкасл
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9
|Брайтон
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11
|Челси
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12
|Фулхэм
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|35 - 47
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15
|Брентфорд
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16
|Эвертон*
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18
|Лутон Таун
|26
|5
|5
|16
|37 - 54
|20
|19
|Бернли
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|27
|3
|4
|20
|22 - 72
|13
*С команды Эвертон снято 6 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football
Ряд ведущих футболистов МЮ еще не вернулся, так что надеяться на легкий положительный результат не стоит. У команды тен Хага большие проблемы с завершающей фазой, а так же и с другими компонентами. На фоне боевого “Эвертона” “манкунианцы” будут выглядеть не лучшим образом. Прогноз: Ничья.
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