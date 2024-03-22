Тен Хаг останется в МЮ как минимум до конца сезона - The Guardian

Эрик тен Хаг останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" как минимум до конца сезона, сообщает The Guardian.

По информации источника, новый совладелец "манкунианцев" Джим Рэтклифф вполне доволен работой нидерландского специалиста. Дополнительные баллы перед руководством тен Хагу принесла победа в четвертьфинале Кубка Англии над "Ливерпулем" (4:3). Однако, окончательное решение относительно будущего тренера будет принято уже по окончании нынешнего сезона.