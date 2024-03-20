Джим Рэтклифф определился с приоритетной кандидатурой нового тренера МЮ

Совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф нашел замену Эрику Тен Хагу. По информации Daily Star, бизнесмен назвал Гарета Саутгейта своим выбором №1 на должность рулевого красных дьяволов. Инвестор "Манчестер Юнайтед" становится все более уверенным в том, что ему удастся переманить босса сборной Англии на "Олд Траффорд", поскольку его контракт истекает в декабре, и английская футбольная ассоциация отчаянно пытается заставить его подписать новый.

Впрочем, Саутгейт отказывается обсуждать свое будущее до окончания Евро-2024 в Германии. Это будет стоить Рэтклиффу около 800 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации Саутгейту - и он хотел бы получить от него решение как можно скорее, чтобы иметь возможность планировать следующий сезон и дальше.

EXCLUSIVE Man Utd make Southgate top choice to replace Ten Hag – but he won't come cheap #MUFC



✍️ @CrossyDailyStar https://t.co/NAyff5JahL — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 19, 2024

Саутгейта также поддерживают несколько нынешних игроков "Юнайтед", а также будущий директор футбольного клуба Дэн Эшворт. Наставник сборной имеет тесные отношения с Эшвортом после того, как они вместе работали в Футбольной ассоциации, и последний является большим поклонником 53-летнего тренера.

В случае увольнения Эрика Тен Хага из "Юнайтед", то голландец получит до 10 миллионов фунтов стерлингов компенсации.