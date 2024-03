Джим Рэтклифф определился с приоритетной кандидатурой нового тренера МЮ

Совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф нашел замену Эрику Тен Хагу. По информации Daily Star, бизнесмен назвал Гарета Саутгейта своим выбором №1 на должность рулевого красных дьяволов. Инвестор "Манчестер Юнайтед" становится все более уверенным в том, что ему удастся переманить босса сборной Англии на "Олд Траффорд", поскольку его контракт истекает в декабре, и английская футбольная ассоциация отчаянно пытается заставить его подписать новый.

Впрочем, Саутгейт отказывается обсуждать свое будущее до окончания Евро-2024 в Германии. Это будет стоить Рэтклиффу около 800 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации Саутгейту - и он хотел бы получить от него решение как можно скорее, чтобы иметь возможность планировать следующий сезон и дальше.

