Хавбек сборной Хорватии разделся после матча с Испанией и отдал форму болельщикам

Полузащитник итальянского "Дженоа" национальной сборной Хорватии Милан Бадель не сыграл на чемпионате Европы ни минуты, однако все равно запомнится футбольной общественности. Все дело в том, что игрок разделся до трусов, чтобы вручить фанатам на память свою экипировку.

Таким образом, Милан хоть немного скрасил болельщикам "шашечных" горечь от поражения в поединке 1/8 финала ЕВРО с Испанией (3:5), они получили от Баделя футболку и шорты исполнителя. Вот в таком виде он вернулся в раздевалку "пламенных":

Croatian player Milan Badelj gave his entire kit to the Croatian fans in Copenhagen after their loss to Spain. I don't think he even got into the game. pic.twitter.com/IZBUTgPgCQ