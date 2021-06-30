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Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020

ЕВРО-2020
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Лишь эксперименты тренерского штаба сборной Украины удались

Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершилась стадия 1/8 финала на Евро-2020. Великолепная сама по себе, она обещает ещё больше далее. Многие фавориты сложили оружие, 3.6 мячей в среднем за матч были забиты, включая два камбека с 1:3 на 3:3 в концовках. Четыре встречи добрались как минимум до дополнительного времени, чего никогда в истории Евро на одной стадии не было, а если добавить к подсчёту Чемпионаты Мира - случалось лишь трижды. Абсолютное наслаждение. Попробуем же подытожить его, выделив главные тенденции.

Грандов уже нет?

Разумеется, деление на грандов и неграндов сомнительно, и его можно оспорить. Но всё же можно выделить группу из Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, а на последних турнирах и Бельгии, и поговорить о них. Четвертьфинальная стадия впервые появилась на Евро в 1996-ом году, то есть существует уже на семи турнирах. Из них лишь дважды в неё выходили менее пяти грандов. На Евро-2004 и сейчас были лишь четверо. Если же считать последние семь Чемпионатов Мира с добавлением Бразилии и Аргентины - результат тот же. Мундиаль-2002 и Мундиаль-2018.

Причин пролёта Нидерландов, Германии, Португалии и Франции мимо 1/4 финала немало. Это и календарь, заставивший их играть против других грандов (впрочем, такое ведь часто было и ранее). Это усталость ведущих игроков ведущих клубных команд и сборных после тяжелейшего коронавирусного сезона. Но и важно отметить слабую работу в этих сборных. Все они не отличались сыгранностью, все не обладали прочным игровым фундаментом, всех перед турниром или во время него обвиняли в безразличии, в недостаточном желании, недостаточно профессиональном отношении к сборной.

Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020 - изображение 1

Вернёмся к первому абзацу, где говорится и о Чемпионатах Мира. Выходит, уже на втором крупном турнире подряд гранды играют слабее, чем ранее. То есть отсутствие сыгранности, фундамента, желания тянется с 2018-го года. Если даже не с 2016-го, где провалились Англия, Испания, Нидерланды, пожалуй, и Бельгия. Не случайно перед Евро-2020 мы не видели явных фаворитов. Францию называли таким лишь из-за силы её состава. Все другие же гранды вызывали множество оговорок, сомнений, колебаний, выглядели уязвимыми. Да и сама Франция в итоге оказалась слабой и вылетела.

Более того, негранды в 1/8 финала не просто сидели в обороне и отбивались. Австрия и Чехия вышли на 48 процентов владения мячом и просто выглядели как минимум не хуже Италии и Нидерландов в комбинационной игре, в позиционной атаке. Швейцарцы вышли на 46 и выглядели весьма комфортно с мячом, в первом тайме и вовсе отвозив французов. Бросалось в глаза хладнокровие Гранита Джаки и Мануэля Аканджи.

Неужели мы вошли в эру, в которую грандов и их игроков сборная будет интересовать всё меньше и меньше, а выходы в решающие стадии более боевитых и патриотичных Дании, Чехии, Украины станут постоянной реальностью? Неужели появится пропасть между футболом клубов и сборных?

Коротко и долго - плохо

На этом Евро видна тенденция длины тренерских каденций. Слишком короткая каденция, как и слишком длинная - плохо. Франк Де Бур и Роберт Пейдж, назначенные в спешке в 2020-ом году, завалили 1/8 финала, их сборным не хватило дыхания на длинную дистанцию. Каспер Хьюлманд, также назначенный в 2020-ом, чуть не пролетел с Данией мимо 1/8 и в итоге победил Пейджа, работавшего с Уэльсом меньше. Сборные Иоахима Лёва, Фернанду Сантуша, Дидье Дешама, работавших в них от семи до 17-ти лет, также вылетели, было заметно отсутствие коммуникации между игроками и засидевшимся тренером.

Исключение, лишь подтверждающее правило - Швейцария. Владимир Петкович долго в сборной, уже семь лет. Но ведь он победил Дешама, который в своей сборной девять.

Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020 - изображение 2

Дерби первых кампаний по выходу на крупный турнир Роберто Манчини и Франко Фоды (с 2018-го), дерби вторых кампаний Янне Андерссона и Андрея Шевченко (с 2016-го) дошли до овертаймов, причём все эти сборные предстали собранными, сыгранными, умными и голодными. Гарет Саутгейт во второй кампании выбил Лёва в его восьмой, выглядя гораздо свежее. Златко Далич во второй кампании и Луис Энрике в первой ярко и яростно бились. Роберто Мартинес во второй кампании выбил Сантуша в третьей. Ярослав Шилхавы, работающий с чехами три года, выбил слишком "зелёного" Де Бура.

То есть выходит, что оптимальный срок работы со сборной - 3-5 лет. Не больше и не меньше. А также выходит, что нельзя ставить во главе молодой сборной слишком возрастного тренера. Разница в восприятии мира футбола и мира вообще слишком велика. Сантуш и Лёв состарились. Также нельзя подвешивать тренера на волоске. Шансы Дешама, Пейджа, Де Бура, Далича быть уволенными по окончании турнира ещё в мае выглядели очень высокими, о Лёве было известно, что он уходит. Всё это также повлияло.

Поменьше экспериментов

И вновь о сыгранности. В шести первых матчах 1/8 финала побеждали тренеры, которые меньше экспериментировали с тактикой. Австрия играла то с тремя, то с четырьмя защитниками, Сантуш говорил, что любит 4-3-3, при этом начал турнир с 4-2-3-1, а затем вернулся к 4-3-3, сменив весь центр поля. Уэльс играл то с чистым форвардом, то без него, Нидерланды вдруг перед началом турнира перешли на 3-5-2. Франция перешла на 3-4-1-2 прямо перед 1/8 финала, Хорватия играла то с двумя, то с тремя опорниками. Все они вылетели от соперников, которые изменяли гораздо меньше.

Италия и Испания не отказываются от 4-3-3 и контроля мяча, Англия прежде всего, независимо от схем, заботится об обороне и полагается на Кейна и Стерлинга. Дания пока думала, как справиться без Кристиана Эриксена, проиграла два матча, а когда поняла, как - разгромно выиграла два. Бельгия оставалась с тремя центральными защитниками. Чехия и Швейцария не начали изобретать велосипед даже перед лицом грандов, Нидерландов и Франции, а остались на своём пути. За что им особый респект.

Урок - нужно побольше наигрывать рутину и поменьше экспериментировать. Ведь в сборных нет времени постоянно наигрывать что-то новое.

Правда, из этого правила целых два исключения. И, если экспериментаторы из Украины переиграли чётко игравших по схеме 4-4-2 шведов лишь в самой концовке, то перешедший к Германии на 3-4-3 Саутгейт переиграл Лёва явно быстрее. Но в Лондоне как раз и сработала общая сыгранность, сплочённость, которая у англичан намного выше. Даже в самой Германии вчера утром давали заголовки о том, что "Манншафт" разобрана и не выглядит командой. А вот о сборной "трёх львов" говорили как о коллективе.

Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020 - изображение 3

Так что исключение, победа экспериментов, было лишь в Глазго. И оно подтверждает правило.

Атака побеждает

Среднее число забитых мячей на этом турнире - 2.80. Это лучший результат с 1976-го года, в котором на Евро состоялись всего четыре матча. После Евро-2016 с его 2.12 за матч тенденция освежающая. И даже ещё более - в 1/8 финала, в которой в восьми матчах были забиты 29 мячей. Атакующий футбол торжествует не только в клубных турнирах. Матчи Хорватия - Испания и Франция - Швейцария мы запомним на всю жизнь. Команды ищут счастья в атаке, не в обороне, верят, что способны забить кому угодно и в какие угодно минуты. Даже в обычно унылых овертаймах были забиты шесть мячей.

Да, это нередко и бьёт по ним. В сборной Франции игроки открыто заявляли, что им нужно было "засушить" игру при 3:1, а не вновь лезть в атаку, говоря, что "у нас ведь ранее такое отлично получалось". Да, даже у Франции, ориентированной на оборону, уже не получается, даже отличная жёсткая оборона Португалии на этом турнире развалилась. Германия очень плохо защищалась. Шведы с их почти идеальной обороной вдруг пропустили по два мяча в последних двух матчах. Уэльс выглядел на турнире очень твёрдо в обороне, но вдруг развалился.

Впрочем, нам, нейтральным болельщикам, от этого лишь веселее.

Показатели овертаймов на Евро говорят о том, что главное опасение от отмены правила выездного гола со следующего сезона снимается. Без этого правила дополнительное время придётся назначать гораздо чаще, а ведь оно обычно скучное и утомляющее. Не на этом турнире.

Замены решают

Вместе с тем, некоторые неписаные законы плей-офф все же остались. Сборные не спешили сразу же забивать, действуя в первых таймах весьма осторожно. В 1/8 финала до перерыва были забиты лишь семь мячей, во втором тайме - 16. В целом по турниру счёт 42:75. То есть начинают все осторожно, и лишь постепенно добавляют. А битвы титанов и вовсе выиграла лучшая оборона. Бельгия отчаянно отбилась от Португалии и не пропустила, Англия, ещё не пропускавшая на этом турнире, перекрыла Германию.

Не в последнюю, если не в первую очередь во вторых таймах забивают больше благодаря заменам. Правило пяти замен и шестой в овертайме сослужило футболу большую службу и обязано остаться. Причём оно даже не подтвердило наибольшие опасения - не дало грандам преимущество, не улучшило их результаты. На первое место вышло не банальное качество запасных, а тренерское мастерство, умение управлять большим составом. Не случайно Манчини заявляет, что в заявке сборной Италии 26 игроков стартового состава. У всех, кто хочет пройти далеко, должны быть столько.

Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020 - изображение 4

Все три гола в матче Италия - Австрия забили вышедшие на замену. Как и все три гола Хорватии и один - Испании. Швейцария вышла на 3:3 благодаря голу вышедшего на замену Гаврановича, Украину в 1/4 финала вывел гол Довбыка. Ассисты Грилиша и Мбабу, два ассиста Дани Ольмо, ассист Оршича также были крайне важны. Все они не были в первых 11-ти. Также три ассиста - у датчан и австрийца, вышедших на замену.

Другой турнир

Немало игроков заявляли, что с 1/8 финала начинается совсем иной, новый турнир. И вот выходит, что одна из команд, набравших в групповом турнире девять очков, в 1/8 сразу же безропотно вылетела. Сразу три победителя групп - Нидерланды, Франция и Швеция - вылетели. А три из четырёх команд, занявших третьи места - Украина, Чехия, Швейцария - прошли дальше. Все три выходца из "Группы Смерти", сильнейшей на турнире, умерли. Так что выходит, что стратегия датчан, швейцарцев, украинцев, испанцев, не спешивших с выходом на пик формы, оказалась верной.

Фото - Getty Images

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В статье: Украина Англия Нидерланды Португалия Франция Евро-2020 1/8 финала
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Комментарии (2)
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 13:12
Какой пик формы, Украина играет как может, у нас нет два состава, чтоб искать пик формы в конце турнира, есть игра и как могут так и играют, у наших скорее моральные качества выходят на первый план, смогут себя переломать и свое отношения к футболу, могут всех порвать, а как звездочку схватят, так сразу и опускают их.
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sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 13:26
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.