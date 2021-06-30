Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020

Завершилась стадия 1/8 финала на Евро-2020. Великолепная сама по себе, она обещает ещё больше далее. Многие фавориты сложили оружие, 3.6 мячей в среднем за матч были забиты, включая два камбека с 1:3 на 3:3 в концовках. Четыре встречи добрались как минимум до дополнительного времени, чего никогда в истории Евро на одной стадии не было, а если добавить к подсчёту Чемпионаты Мира - случалось лишь трижды. Абсолютное наслаждение. Попробуем же подытожить его, выделив главные тенденции.

Грандов уже нет?

Разумеется, деление на грандов и неграндов сомнительно, и его можно оспорить. Но всё же можно выделить группу из Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, а на последних турнирах и Бельгии, и поговорить о них. Четвертьфинальная стадия впервые появилась на Евро в 1996-ом году, то есть существует уже на семи турнирах. Из них лишь дважды в неё выходили менее пяти грандов. На Евро-2004 и сейчас были лишь четверо. Если же считать последние семь Чемпионатов Мира с добавлением Бразилии и Аргентины - результат тот же. Мундиаль-2002 и Мундиаль-2018.

Причин пролёта Нидерландов, Германии, Португалии и Франции мимо 1/4 финала немало. Это и календарь, заставивший их играть против других грандов (впрочем, такое ведь часто было и ранее). Это усталость ведущих игроков ведущих клубных команд и сборных после тяжелейшего коронавирусного сезона. Но и важно отметить слабую работу в этих сборных. Все они не отличались сыгранностью, все не обладали прочным игровым фундаментом, всех перед турниром или во время него обвиняли в безразличии, в недостаточном желании, недостаточно профессиональном отношении к сборной.

Вернёмся к первому абзацу, где говорится и о Чемпионатах Мира. Выходит, уже на втором крупном турнире подряд гранды играют слабее, чем ранее. То есть отсутствие сыгранности, фундамента, желания тянется с 2018-го года. Если даже не с 2016-го, где провалились Англия, Испания, Нидерланды, пожалуй, и Бельгия. Не случайно перед Евро-2020 мы не видели явных фаворитов. Францию называли таким лишь из-за силы её состава. Все другие же гранды вызывали множество оговорок, сомнений, колебаний, выглядели уязвимыми. Да и сама Франция в итоге оказалась слабой и вылетела.

Более того, негранды в 1/8 финала не просто сидели в обороне и отбивались. Австрия и Чехия вышли на 48 процентов владения мячом и просто выглядели как минимум не хуже Италии и Нидерландов в комбинационной игре, в позиционной атаке. Швейцарцы вышли на 46 и выглядели весьма комфортно с мячом, в первом тайме и вовсе отвозив французов. Бросалось в глаза хладнокровие Гранита Джаки и Мануэля Аканджи.

Неужели мы вошли в эру, в которую грандов и их игроков сборная будет интересовать всё меньше и меньше, а выходы в решающие стадии более боевитых и патриотичных Дании, Чехии, Украины станут постоянной реальностью? Неужели появится пропасть между футболом клубов и сборных?

Коротко и долго - плохо

На этом Евро видна тенденция длины тренерских каденций. Слишком короткая каденция, как и слишком длинная - плохо. Франк Де Бур и Роберт Пейдж, назначенные в спешке в 2020-ом году, завалили 1/8 финала, их сборным не хватило дыхания на длинную дистанцию. Каспер Хьюлманд, также назначенный в 2020-ом, чуть не пролетел с Данией мимо 1/8 и в итоге победил Пейджа, работавшего с Уэльсом меньше. Сборные Иоахима Лёва, Фернанду Сантуша, Дидье Дешама, работавших в них от семи до 17-ти лет, также вылетели, было заметно отсутствие коммуникации между игроками и засидевшимся тренером.

Исключение, лишь подтверждающее правило - Швейцария. Владимир Петкович долго в сборной, уже семь лет. Но ведь он победил Дешама, который в своей сборной девять.

Дерби первых кампаний по выходу на крупный турнир Роберто Манчини и Франко Фоды (с 2018-го), дерби вторых кампаний Янне Андерссона и Андрея Шевченко (с 2016-го) дошли до овертаймов, причём все эти сборные предстали собранными, сыгранными, умными и голодными. Гарет Саутгейт во второй кампании выбил Лёва в его восьмой, выглядя гораздо свежее. Златко Далич во второй кампании и Луис Энрике в первой ярко и яростно бились. Роберто Мартинес во второй кампании выбил Сантуша в третьей. Ярослав Шилхавы, работающий с чехами три года, выбил слишком "зелёного" Де Бура.

То есть выходит, что оптимальный срок работы со сборной - 3-5 лет. Не больше и не меньше. А также выходит, что нельзя ставить во главе молодой сборной слишком возрастного тренера. Разница в восприятии мира футбола и мира вообще слишком велика. Сантуш и Лёв состарились. Также нельзя подвешивать тренера на волоске. Шансы Дешама, Пейджа, Де Бура, Далича быть уволенными по окончании турнира ещё в мае выглядели очень высокими, о Лёве было известно, что он уходит. Всё это также повлияло.

Поменьше экспериментов

И вновь о сыгранности. В шести первых матчах 1/8 финала побеждали тренеры, которые меньше экспериментировали с тактикой. Австрия играла то с тремя, то с четырьмя защитниками, Сантуш говорил, что любит 4-3-3, при этом начал турнир с 4-2-3-1, а затем вернулся к 4-3-3, сменив весь центр поля. Уэльс играл то с чистым форвардом, то без него, Нидерланды вдруг перед началом турнира перешли на 3-5-2. Франция перешла на 3-4-1-2 прямо перед 1/8 финала, Хорватия играла то с двумя, то с тремя опорниками. Все они вылетели от соперников, которые изменяли гораздо меньше.

Италия и Испания не отказываются от 4-3-3 и контроля мяча, Англия прежде всего, независимо от схем, заботится об обороне и полагается на Кейна и Стерлинга. Дания пока думала, как справиться без Кристиана Эриксена, проиграла два матча, а когда поняла, как - разгромно выиграла два. Бельгия оставалась с тремя центральными защитниками. Чехия и Швейцария не начали изобретать велосипед даже перед лицом грандов, Нидерландов и Франции, а остались на своём пути. За что им особый респект.

Урок - нужно побольше наигрывать рутину и поменьше экспериментировать. Ведь в сборных нет времени постоянно наигрывать что-то новое.

Правда, из этого правила целых два исключения. И, если экспериментаторы из Украины переиграли чётко игравших по схеме 4-4-2 шведов лишь в самой концовке, то перешедший к Германии на 3-4-3 Саутгейт переиграл Лёва явно быстрее. Но в Лондоне как раз и сработала общая сыгранность, сплочённость, которая у англичан намного выше. Даже в самой Германии вчера утром давали заголовки о том, что "Манншафт" разобрана и не выглядит командой. А вот о сборной "трёх львов" говорили как о коллективе.

Так что исключение, победа экспериментов, было лишь в Глазго. И оно подтверждает правило.

Атака побеждает

Среднее число забитых мячей на этом турнире - 2.80. Это лучший результат с 1976-го года, в котором на Евро состоялись всего четыре матча. После Евро-2016 с его 2.12 за матч тенденция освежающая. И даже ещё более - в 1/8 финала, в которой в восьми матчах были забиты 29 мячей. Атакующий футбол торжествует не только в клубных турнирах. Матчи Хорватия - Испания и Франция - Швейцария мы запомним на всю жизнь. Команды ищут счастья в атаке, не в обороне, верят, что способны забить кому угодно и в какие угодно минуты. Даже в обычно унылых овертаймах были забиты шесть мячей.

Да, это нередко и бьёт по ним. В сборной Франции игроки открыто заявляли, что им нужно было "засушить" игру при 3:1, а не вновь лезть в атаку, говоря, что "у нас ведь ранее такое отлично получалось". Да, даже у Франции, ориентированной на оборону, уже не получается, даже отличная жёсткая оборона Португалии на этом турнире развалилась. Германия очень плохо защищалась. Шведы с их почти идеальной обороной вдруг пропустили по два мяча в последних двух матчах. Уэльс выглядел на турнире очень твёрдо в обороне, но вдруг развалился.

Впрочем, нам, нейтральным болельщикам, от этого лишь веселее.

Показатели овертаймов на Евро говорят о том, что главное опасение от отмены правила выездного гола со следующего сезона снимается. Без этого правила дополнительное время придётся назначать гораздо чаще, а ведь оно обычно скучное и утомляющее. Не на этом турнире.

Замены решают

Вместе с тем, некоторые неписаные законы плей-офф все же остались. Сборные не спешили сразу же забивать, действуя в первых таймах весьма осторожно. В 1/8 финала до перерыва были забиты лишь семь мячей, во втором тайме - 16. В целом по турниру счёт 42:75. То есть начинают все осторожно, и лишь постепенно добавляют. А битвы титанов и вовсе выиграла лучшая оборона. Бельгия отчаянно отбилась от Португалии и не пропустила, Англия, ещё не пропускавшая на этом турнире, перекрыла Германию.

Не в последнюю, если не в первую очередь во вторых таймах забивают больше благодаря заменам. Правило пяти замен и шестой в овертайме сослужило футболу большую службу и обязано остаться. Причём оно даже не подтвердило наибольшие опасения - не дало грандам преимущество, не улучшило их результаты. На первое место вышло не банальное качество запасных, а тренерское мастерство, умение управлять большим составом. Не случайно Манчини заявляет, что в заявке сборной Италии 26 игроков стартового состава. У всех, кто хочет пройти далеко, должны быть столько.

Все три гола в матче Италия - Австрия забили вышедшие на замену. Как и все три гола Хорватии и один - Испании. Швейцария вышла на 3:3 благодаря голу вышедшего на замену Гаврановича, Украину в 1/4 финала вывел гол Довбыка. Ассисты Грилиша и Мбабу, два ассиста Дани Ольмо, ассист Оршича также были крайне важны. Все они не были в первых 11-ти. Также три ассиста - у датчан и австрийца, вышедших на замену.

Другой турнир

Немало игроков заявляли, что с 1/8 финала начинается совсем иной, новый турнир. И вот выходит, что одна из команд, набравших в групповом турнире девять очков, в 1/8 сразу же безропотно вылетела. Сразу три победителя групп - Нидерланды, Франция и Швеция - вылетели. А три из четырёх команд, занявших третьи места - Украина, Чехия, Швейцария - прошли дальше. Все три выходца из "Группы Смерти", сильнейшей на турнире, умерли. Так что выходит, что стратегия датчан, швейцарцев, украинцев, испанцев, не спешивших с выходом на пик формы, оказалась верной.

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