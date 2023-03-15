Златан в 41 год вызван в сборную Швеции

Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи к Евро-2024. В феврале нападающий впервые вышел на поле в сезоне за "Милан".

Златан восстанавливался от травмы колена полученной в мае 2022-го большую часть сезона. После возвращения в феврале он сыграл в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 71 минуту.

В последний раз Ибрагимовича вызывали в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 в марте прошлого года.

"Златан сыграл за "Милан" в трех матчах и чувствует себя бодрым, в хорошей форме, несмотря на то, что некоторое время отсутствовал. Так что я думаю, что он может помочь команде. Прежде всего на поле, но также и за его пределами", — сказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Швеция сыграет с Бельгией и Азербайджаном 24-го и 27-го марта соответственно. Сбор начнется 20-го числа.