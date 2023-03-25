Ибрагимович и нападающий Гибралтара побили рекорд самых возрастных футболистов отбора на ЧЕ

Форвард Златан Ибрагимович появился на 73-й минуте вчерашнего матча первого тура квалификации на Евро-2024 против Бельгии (0:3). В возрасте 41 года и 172 дня он стал вторым наиболее возрастным футболистом отбора на континентальное первенство.

Однако до рекорда ему не хватило четырех дней. В параллельном поединке Гибралтар – Греция (0:3) в составе хозяев вышел нападающий Ли Каскьяро. Он провел на поле 84 минуты в возрасте 41 год и 176 дней. Это рекорд отбора.

До этого самый высокий показатель имел итальянский голкипер Дино Дзофф.

Ибрагимович провел 122-й матч в составе сборной Швеции (62 гола), а Каскьяро сыграл 54-й поединок (три гола) за Гибралтар.