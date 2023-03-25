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Ибрагимович и нападающий Гибралтара побили рекорд самых возрастных футболистов отбора на ЧЕ
Они сделали это в один день
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Златан Ибрагимович появился на 73-й минуте вчерашнего матча первого тура квалификации на Евро-2024 против Бельгии (0:3). В возрасте 41 года и 172 дня он стал вторым наиболее возрастным футболистом отбора на континентальное первенство.
Однако до рекорда ему не хватило четырех дней. В параллельном поединке Гибралтар – Греция (0:3) в составе хозяев вышел нападающий Ли Каскьяро. Он провел на поле 84 минуты в возрасте 41 год и 176 дней. Это рекорд отбора.
До этого самый высокий показатель имел итальянский голкипер Дино Дзофф.
Ибрагимович провел 122-й матч в составе сборной Швеции (62 гола), а Каскьяро сыграл 54-й поединок (три гола) за Гибралтар.
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